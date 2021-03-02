Был боссом Дудя, построил крутой бизнес в России, а сейчас помогает пострадавшим за позицию в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Навоша родился в Беларуси, был автором газеты «Прессбол», а позже получил известность как сооснователь крупного медиапроекта Sports.ru. На протяжении 13 лет Навоша являлся его гендиректором и более пяти лет — боссом Юрия Дудя, который до 2018 года работал в должности главреда Sports.ru. 26 февраля акционеры, среди которых был и Навоша, продали Sports.ru российскому инвестиционному фонду. А мы по этому случаю вспоминаем, что за белорус стоял у начала развития крупнейшего медиа о спорте в России и СНГ и как он реагирует на события на родине сегодня.



Фото из FB Дмитрия Навоши

Дебют в «Прессболе» в 15 и переезд в Москву

Дмитрий Навоша родился в агрогородке Черкассы под Минском в 1978 году и с детства увлекался спортом. Когда ему было 15, парня пригласили писать для газеты «Прессбол». Вскоре Навоша стал шеф-редактором баскетбольного раздела и прокачался как спортивный журналист. А в конце 90-х молодой белорус переехал в Москву.

— Уехал потому, что, как говорят футболисты в интервью «Спорт-экспрессу», получил заманчивое предложение. В «Известиях» реформировался отдел спорта, и его новый редактор Стас Гридасов, с которым я незадолго до того познакомился в одной из московских командировок от «Прессбола», позвал меня в новую команду. Долго ли думал? Ну взял пару дней на принятие решения, но это, скорее, ради соблюдения соответствующего ритуала, — рассказывал Дмитрий в интервью Сергею Щурко.



Фото http://www.hopesandfears.com, Дмитрий Навоша

После работы в «Известиях» белорус писал для GQ, Newsweek, «Афиши», а позже стал главным редактором журнала «PROспорт». Среди своих московских учителей по журналистике Навоша называл Станислава Гридасова, Игоря Порошина и Василия Уткина.

Спустя шесть лет после переезда в Россию он честно отмечал, что «уже ощущает себя москвичом, но все еще белорусом».

— Был, конечно, краткосрочный стресс нормального провинциала: безразмерный город, слишком глубокое метро, слишком высокие «высотки», круглосуточный шум, броуновская суета. Но очень быстро легкое первоначальное головокружение сменилось осознанием того, что Москва, как и всякий другой мегаполис, — это прежде всего возможность выбора. Что твой город — это ведь не все 11 миллионов человек, а люди, которыми ты себя окружил: друзья, коллеги.



Дмитрий Навоша с супругой. Фото из FB Леры Навоши

При этом Навоша признавался, что все так же следит за событиями в Беларуси и считает ее родной страной.

— Я, скорее, из тех людей, для которых изобрели слово «космополит»: мне в Лондоне, Милане или Нью-Йорке тоже вполне уютно. Но и у космополитов есть родина. И я сильно-сильно надеюсь увидеть Беларусь когда-нибудь частью Европы не только в географическом смысле, но и во всех остальных, — говорил Дмитрий в 2005 году.

Сооснователь успешного бизнеса и босс Дудя

В 2006 году Дмитрий Навоша стал генеральным директором Sports.ru. До этого на протяжении восьми лет он, как и другие сооснователи проекта, развивал сайт как хобби. Со временем белорус окончательно переквалифицировался из журналиста в предпринимателя и сделал Sports.ru своим основным детищем.



Фото из FB Дмитрия Навоши

На вопрос, что важно для начинающего предпринимателя, Навоша в одном из интервью ответил так :

— Первое — интерес к продукту, глубинный и внутренний. Второе — страсть и внутренний мотор. Даже если ты пока не понимаешь про финансы и не умеешь продавать, то внутренний мотив поможет с этим разобраться. И третье — умение выбирать людей. Все то недостающее, чего нет во мне, в компанию принесли другие люди, которых мы сумели выявить, убедить с нами работать, нанять и долго удерживать. Например, мы не берем на работу людей, которые не увлечены тем же, чем и мы: спортом, медиасообществом либо тягой к самосовершенствованию.

При Навоше в команде Sports.ru появилось много молодых ребят, которым на старте карьеры не было и 20 лет. Он как управленец научился легко принимать на работу людей и так же легко с ними расставаться.

— Я люблю мотивированных людей и не очень понимаю ребят, которые приходят к нам после университета, и это их первая работа. Мне непонятно, как в 22 года можно еще ничего не делать. Может быть, это связано с тем, что я начал работать в 15, Юра Дудь — в 11, и мы вот такие, — рассуждал топ-менеджер.





Кстати, именно при Навоше 25-летний Юрий Дудь стал главным редактором Sports.ru. Говоря о компетенциях топового ютьюбера, Дмитрий Навоша отмечал:

— Юра настоящий трудоголик. Он как раз пример человека, который я привожу, общаясь с большим количеством молодежи. Кому-то Юра кажется выскочкой, человеком, взявшимся из ниоткуда, но вообще-то Юрий Дудь — это абсолютное правило про 10 тысяч часов и commitment (приверженность делу. — Прим. TUT.BY). Юра умеет работать ночами и по выходным, он очень долго накапливал тот опыт, на котором сейчас достигает результатов как с командой, так и в личных проектах.

В сентябре 2018 года Юрий Дудь сменил должность главреда на заместителя гендиректора Sports.ru, которую как раз и занимал Навоша. Правда, в апреле 2019 года белорус ушел с позиции генерального, чтобы уделять больше времени международным проектам Tribuna Digital.

— Такая натура у него — у него нет потолка. Он все еще идет на ярмарку, а не с нее: это значит, что ему по-прежнему интересно развитие, — комментировал профессиональные успехи Навоши бывший главред «Прессбола» Владимир Бережков. — Меня это очень радует, это говорит о том, что это выдающаяся личность. Он не такой, как все, — креатор, человек, поцелованный Богом.



Фото из FB Дмитрия Навоши

К 2021 году ежемесячная аудитория проекта Sports.ru составила более 20 миллионов человек. Сегодня это уже не просто спортивный сайт, но и большое количество нишевых мобильных приложений.

26 февраля у Sports.ru сменился владелец. Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли инвестиционному фонду основателя Faberlic Алексея Нечаева.

При этом 42-летний белорус остается в проекте — Навоша войдет в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателя.

Реакция на сверхнасилие в Беларуси и создание BYSOL

В 2020-м медиаменеджер Дмитрий Навоша активно заявил свою гражданскую позицию и на различных площадках пытался объяснить, что, по его мнению, происходит в Беларуси.



Фото из FB Дмитрия Навоши

— Белорусское общество деполитизировалось принудительно. А в 2020 году выжженное поле внезапно зацвело. Белорусский авторитаризм споткнулся об интернет, — говорил Навоша в июле прошлого года.

Еще до выборов он также писал о развернувшейся репрессивной кампании в Беларуси.

— Примерно пятилетнюю «квоту» белорусских репрессий спешно выбрали за два месяца, что даже для отлаженной силовой машины создает некоторую турбулентность и не позволяет прикрываться хотя бы ширмой законности.

В августе 2020-го Дмитрий Навоша стал одним из учредителей Фонда солидарности BYSOL, помогающего репрессированным и уволенным, которые из-за своих убеждений больше не хотят служить государству.

По данным на 28 января 2021-го , в BYSOL обратились 2965 человек, помощь оказали 1229, отказали 1593.

В конце прошлого года фонд сменил формат поддержки уволенных по политическим мотивам: вместо единовременных выплат учредители решили помогать пострадавшим с поиском работы. А в начале текущего года фонд открыл программу поддержки людей, которые арестованы по политическим мотивам, и их семей.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В январе на своей странице в Facebook Дмитрий Навоша уже называл происходящее в Беларуси не просто насилием, а сверхнасилием.

— Сверхнасилие — последний способ продержаться у власти. Дорога в один конец. Включая опцию сверхнасилия, ты окончательно лишаешься остальных — больше не заболтаешь это большинство и не обманешь, любые выборы и референдумы для тебя и твоих политических сил безнадежны.

Белорусский топ-менеджер также подчеркнул, что «добро и зло все-таки редко проявляют себя настолько в чистом виде, как сегодня в Беларуси».

Говоря о прогнозах развития ситуации на родине, Дмитрий Навоша отметил следующее:

— Никого он не услышит. Никуда сам не уйдет. Террор не остановит (это единственное, что у него получается) — террор могут остановить только белорусы.