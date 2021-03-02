Хроника дня. Тихановскую хотят экстрадировать, пропал и нашелся Путило, Шрайбмана забрали на сборы (видео)

Источник материала: Onliner Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, эти обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство. По результатам расследования доверенным лицам Светланы Тихановской предъявлено обвинение по двум статьям УК. Про эту и другие новости дня, читайте в нашей традиционной хронике.

По данным следствия, сотрудники ГУБОПиК получили информацию, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле.

«Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года».

Следователи допросили обвиняемых, к материалам уголовного дела приобщили видеозапись встречи и результаты экспертных исследований.

«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам», — говорится на сайте комитета.

По результатам расследования доверенным лицам Светланы Тихановской предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК («Приготовление к захвату зданий и сооружений»). Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Светлана Тихановская объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру, сообщили в СК. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Пресс-секретарь Светланы Тихановской прокомментировала видео

— За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы, — прокомментировала видео пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

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