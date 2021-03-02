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Лукашенко заявил, что после фильма о «дворце Путина» кто-то ищет и его «дворец»

02.03.2021 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко, премьер-министр и силовой блок обсуждают «некоторые вопросы по следам сочинской встречи». В частности, Александр Григорьевич рассказал об обмене секретными документами с Владимиром Владимировичем, а также заявил, что кто-то пытается найти его «дворец» по аналогии с нашумевшим фильмом о недвижимости российского президента.

— Сейчас наши беглые  как я заметил из материалов (речь о документах, предоставленных Владимиром Путиным во время встречи. — Прим. Onliner), да и наши видят разведчики — нашли «дворец Путина», а сейчас пытаются найти «дворец Лукашенко». Вот это у них сейчас самое главное — вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Понимаете, им надо завести народ Беларуси. Расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: «Не спала волна активности». Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы, по крайней мере я.

Пускай ищут, пускай показывают, ну а мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я наблюдаю за этим и думаю: «Слушайте, если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне — мы вам покажем любое помещение». Даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Это не получится. Еще раз хочу вам сказать: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов. 

В Александрии у меня «дворец» семь на восемь метров, где мы с матерью жили. Вот этот дворец. Поэтому милости просим, он открыт для того, чтобы посмотрели, где жил первый президент Беларуси, — сказал Лукашенко.

 
 
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Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко, премьер-министр и силовой блок обсуждают «некоторые вопросы по следам сочинской встречи». В частности,...
 
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