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Woman IT Week и START-IT 2021: что из IT-событий пройдет в марте
Источник материала: Onliner
В начале весны мероприятий традиционно стало больше: нас ждут митапы по работе тестировщика и особенностям ИИ, конференция о начале карьеры в IT, а также большой ивент о женщинах в мире финансов и технологий.
Woman IT Week 2021 (по 5 марта включительно)
Это ежегодное мероприятие, которое посвящено женскому бизнесу, лидерству, инициативам и старте карьеры в сферах, которые из-за стереотипов считаются более мужскими. Предпринимательницы развеют мифы и расскажут, что происходит на самом деле. По ссылке доступна
AI + Edge Computing (11 марта)
Онлайн-митап посвящен искусственному интеллекту и периферийным вычислениям: на встрече соберутся инженеры, менеджеры и предприниматели из этой сферы. Они на конкретных примерах разложат, как применять такие технологии и трансформировать их в бизнес.
Примеры вопросов, которые спикеры разберут на митапе:
Митап бесплатный, для участия нужно
START-IT 2021 (13 марта)
Это чуть ли не единственная конференция за целый год, которая пройдет в традиционном офлайн-формате. START-IT 2021 — вся о том, как попасть в IT: поиск первой работы, составление резюме, нюансы прохождения собеседований, плюсы и минусы разных форм обучения. Среди рассматриваемых тем:
Спикеры: Дмитрий Кузюбердин (full-stack developer IT-KAMASUTRA), Сергей Лавриненко (CEO The Salary), Ирина Линник (копирайтер SoftTeco), Виталий Крупенко (Senior Project Manager EPAM), Роман Оголихин (руководитель отдела .NET-разработки SoftTeco) и Юлия Ермолаева (Team Lead Recruiter Solbegsoft).
Также на конференции появится Expo-зона, а участники смогут поучаствовать в розыгрышах и других активностях.
Место проведения — бизнес-хаб Imaguru, начало в 10:00. Вход свободный, требуется только
«10 глупых вопросов тестировщику» (17 марта)
Это мероприятие тоже по большей части для новичков в IT: тестировщики и QA расскажут, чем они вообще занимаются, по каким вопросам можно и нужно к ним обращаться. Начало в 17:30, регистрация на ивент доступна по
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