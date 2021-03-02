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Woman IT Week и START-IT 2021: что из IT-событий пройдет в марте

02.03.2021 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале весны мероприятий традиционно стало больше: нас ждут митапы по работе тестировщика и особенностям ИИ, конференция о начале карьеры в IT, а также большой ивент о женщинах в мире финансов и технологий.

Woman IT Week 2021 (по 5 марта включительно)

Это ежегодное мероприятие, которое посвящено женскому бизнесу, лидерству, инициативам и старте карьеры в сферах, которые из-за стереотипов считаются более мужскими. Предпринимательницы развеют мифы и расскажут, что происходит на самом деле. По ссылке доступна регистрация, там же можно выбрать тему, которую интересно послушать.

AI + Edge Computing (11 марта)

Онлайн-митап посвящен искусственному интеллекту и периферийным вычислениям: на встрече соберутся инженеры, менеджеры и предприниматели из этой сферы. Они на конкретных примерах разложат, как применять такие технологии и трансформировать их в бизнес.

Примеры вопросов, которые спикеры разберут на митапе:

  • Как применять прорывные AI-технологии в конкретных индустриях?
  • Как обработать AI-алгоритмы на автономных устройствах без интернета?
  • Как выбирать железо для AI-проектов с подключением к облаку и без?
  • Какие AI-решения востребованы сейчас, а какие «выстрелят» через 2—3 года?
  • Как выйти на рынок AI тем, кто раньше в нем не работал?

Митап бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться.

START-IT 2021 (13 марта)

Это чуть ли не единственная конференция за целый год, которая пройдет в традиционном офлайн-формате. START-IT 2021 — вся о том, как попасть в IT: поиск первой работы, составление резюме, нюансы прохождения собеседований, плюсы и минусы разных форм обучения. Среди рассматриваемых тем:

  1. От экономиста до программиста — кто и как может войти в IT.
  2. Самостоятельно, онлайн или очно — плюсы и минусы обучения.
  3. Первая работа в IT, как и где ее искать.
  4. Почему HR говорит вам «Нет!» — как продать себя компании? Составляем резюме на миллион.
  5. С чего начать, если нет опыта.
  6. Испытательный срок — встреча с реальностью.
  7. Атрибуты успешности карьеры в IT.

Спикеры: Дмитрий Кузюбердин (full-stack developer IT-KAMASUTRA), Сергей Лавриненко (CEO The Salary), Ирина Линник (копирайтер SoftTeco), Виталий Крупенко (Senior Project Manager EPAM), Роман Оголихин (руководитель отдела .NET-разработки SoftTeco) и Юлия Ермолаева (Team Lead Recruiter Solbegsoft).

Также на конференции появится Expo-зона, а участники смогут поучаствовать в розыгрышах и других активностях.

Место проведения — бизнес-хаб Imaguru, начало в 10:00. Вход свободный, требуется только регистрация.

«10 глупых вопросов тестировщику» (17 марта) 

Это мероприятие тоже по большей части для новичков в IT: тестировщики и QA расскажут, чем они вообще занимаются, по каким вопросам можно и нужно к ним обращаться. Начало в 17:30, регистрация на ивент доступна по ссылке.

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В начале весны мероприятий традиционно стало больше: нас ждут митапы по работе тестировщика и особенностям ИИ, конференция о начале карьеры в IT, а также большой...
 
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