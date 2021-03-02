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Кремль отказался верить в обнищание россиян и угрозу социального взрыва

02.03.2021 13:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кремль отказался верить в обнищание россиян и угрозу социального взрыва
Иллюстративное фото
Руководство России продолжает политику непризнания резкого ухудшения ситуации с уровнем жизни в стране.

В Кремле считают «неверными» данные, показавшие, что спад доходов российских граждан в год пандемии оказался выше среднего по миру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глобальное исследование аналитиков NielsenIQ показало, что 70% населения РФ вынуждены экономить на покупках, 53% потеряли доходы, а 38% не чувствуют финансовой уверенности в завтрашнем дне. Причем два последних показателя оказались выше среднемировых цифр и стали рекордными среди всех европейских стран.

Агентство Bloomberg включило Россию в список «горячих точек», где рост цен на продукты может спровоцировать угрозу социального взрыва из-за бедности, вынуждающей потребителей тратить значительную часть заработка на еду.

«С этими публикациями мы не согласны», - заявил в ходе брифинга в понедельник Песков.

«Многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону - это очевидно, и это произошло во всем мире, - сказал он. - Но что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны» (цитаты по «Интерфаксу»).


Выводы аналитиков «неверны», а в Кремле имеются «другие данные», подчеркнул Песков. О каких именно данных идет речь, он не уточнил.

Официальная статистика Росстата свидетельствует: по итогам года реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5% и вернулись к отметкам 10-летней давности.

В США, напротив, несмотря на пандемию, доходы населения не только не упали, но даже выросли (на 13,3% к январю-2021, благодаря пакетам помощи безработным и прямым выплатам от правительства.

В зоне евро люди пережили спад доходов на 10,3% во втором квартале, который был сразу же компенсирован в третьем (рост нам 12,1%).

В России же численность армии бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн граждан, и к концу третьего квартала достигла 12,8% населения, или 18,8 млн человек. Доля расходов на еду в потребительской корзине подскочила до 10-летнего максимума в 38,16%, согласно подсчетам РАНХиГС.

При падении ВВП на 3,1% обвал частного потребления в экономике достиг 8,6%, что дает повод задуматься, отмечает основатель Movcahn’s Group Андрей Мовчан:

«Как будто страна, по которой считается ВВП, это не только совокупность домохозяйств, а что-то еще, существенно более важное, которое должно всегда быть в выигрыше».


Так ведет себя в организме раковая опухоль - бесполезное (вернее - убийственно вредное) скопление дисфункциональных клеток выжирает ресурсы организма, параллельно его убивая, рассуждает Мовчан.

«Падение инвестиций; сокращение международного сотрудничества; устойчивый спад доходов населения и рост доли бедных; увеличение доли «бюджетников» в трудовых ресурсах; сокращение количества юридических лиц; малая доля МСП; рост налоговой нагрузки без роста ВВП - это признаки «государственной онкологии» в анализах», - считает эксперт.
 
 
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При падении ВВП на 3,1% обвал частного потребления в экономике достиг 8,6%.
 
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