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Из Москвы поступил еще один сигнал, что эпоха Лукашенко закончилась - Суздальцев
Источник материала: UDF
Андрей Суздальцев
«Пока не подтвержденная информация о назначении на белорусский «вектор» экс-президента России Дмитрия Медведева формально говорит о том, что эпоха Лукашенко заканчивается. Медведев в белорусском боевике «Красно-зеленое солнце болота» играет роль Саида: «Лукашенко - мой…Встретишь – не трогай его…». Но если назначение подтвердится (скорее, поручение), то Медведев будет работать с новым послом РФ в Минске Лукьяновым...»
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Дмитрию Медведеву отведена роль Саида из «Белого солнца пустыни»?
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