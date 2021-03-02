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Модные тренды Instagram: какое пальто носить этой весной?

02.03.2021 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стильное пальто - главная покупка наступившей весны. Это подтверждают не только коллекции именитых брендов, но и модные образы звезд streetstyle. Блогеры с нетерпением ждали первого тепла, чтобы скорее скинуть надоевшие пуховики и эко-шубы и, кажется, это момент настал. Oversize, удлиненные, классические, двубортные и яркие - самые трендовые модели из гардеробов модниц в подборке Sputnik.

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Какие модели верхней одежды в почете у самых стильных звезд streetstyle-хроник и инстадив - смотрите в сезонной подборке Sputnik.
 
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