Модные тренды Instagram: какое пальто носить этой весной?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стильное пальто - главная покупка наступившей весны. Это подтверждают не только коллекции именитых брендов, но и модные образы звезд streetstyle. Блогеры с нетерпением ждали первого тепла, чтобы скорее скинуть надоевшие пуховики и эко-шубы и, кажется, это момент настал. Oversize, удлиненные, классические, двубортные и яркие - самые трендовые модели из гардеробов модниц в подборке Sputnik.

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