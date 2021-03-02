Лукашенко – об освещении его встречи с Путиным: «Процентов 70 — это полная брехня и выдумки»

Источник материала: Салiдарнасць

Спустя неделю после встречи правителей Беларуси и России в Сочи Александр Лукашенко решил, наконец, ее прокомментировать.





– Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки, – заявил Лукашенко 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Однако объяснять, почему руководители стран не провели в Сочи итоговой пресс-конференции о результатах встречи, правитель Беларуси не стал.

Так что же обсуждали Путин и Лукашенко?

– Тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы, — заверил правитель.

И образно описал содержание переговоров.

– Я сказал, как мы видим это Союзное государство: «Мы, белорусы, живем в своей квартире, она небольшая. И огромная Россия живет, может быть, не в квартирке, я сказал, а на всем этаже. И мы суверенное и независимое государство». Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении, – показал выступление Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко также заявил (цитируется по БЕЛТА ):

– Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти.

При этом правитель отметил, что внутренняя политика Беларуси – дело исключительно самой Беларуси.