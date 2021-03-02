Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина прокомментировала сообщение Следственного комитета Беларуси о том, что за несколько дней до президентских выборов Тихановская и ее окружение обсуждали «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов».





«За время предвыборной кампании и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов, — сообщила журналистам Красулина. — Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов».

На опубликованном видео (вместе с сообщением СК опубликовал видеоролик под названием «Встреча Светланы Тихановской с доверенными лицами», представляющий собой ряд склеенных фрагментов, которые были сняты, вероятно, скрытой камерой или камерой наблюдения. — БелаПАН.) видно, отметила представитель Офиса, что экс-кандидат «покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы».

2 марта Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. В материале на сайте СК не называются фамилии, но, скорее всего, речь идет об Александре Шабалине, Татьяне Каневской, Юрии Власове и Дмитрии Ивашкове. Трое были задержаны еще до выборов 9 августа, Ивашков — в сентябре.

Как сообщает СК, сотрудники ГУБОПиК провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов.

«Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская», — говорится в сообщении СК.

По версии Следственного комитета, обвиняемые с участием Тихановской обсуждали «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

«Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — считает следствие.

Проведены допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

От друзей Александра Шабалина БелаПАН стало известно, что сейчас он в СИЗО в Минске знакомится с материалами дела. Скорее всего, суд начнется в конце марта. Родственники Татьяны Каневской также подтвердили БелаПАН, что расследование завершено. Они предполагают, что Каневскую будут судить в Гомеле.

В сентябре на одном из маршей протеста был задержан Дмитрий Ивашков. Первоначально его наказали административным арестом за участие в несанкционированной акции. Позже стало известно, что его обвинили и по уголовным статьям.