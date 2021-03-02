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В Госкомвоенпроме сообщили, что для «Полонеза» создали новую ракету. Что о ней известно?
Источник материала: Tut.by
Председатель белорусского Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус заявил, что для РСЗО «Полонез» наконец создана собственная ракета, которая вскоре пройдет испытания на территории иностранного государства. 42.TUT.BY разбирается с непростой историей создания белорусских ракет.
Когда Беларусь начала активно работать над своей ракетой?
Не слишком давно. Долгое время Беларусь вела переговоры с Россией об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Газета «Коммерсантъ»
Только после того, как попытка получить ракетные комплексы «Искандер-М» потерпела неудачу, и началась собственная белорусская ракетная программа. В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь в 2013—2016 году на создание специальной техники «Полонез-ЗТЭМ» для РПУП «Завод точной электромеханики» в Дзержинске было выделено 15,977 миллиона рублей (с учетом деноминации).
Сотрудничать с Россией в разработке ракет не вышло: проблема оказалась в том, что Беларусь, во-первых, мало что могла дать российской стороне ввиду зачаточного состояния своего ракетостроения. А во-вторых,
В 2014 году мы попробовали подружиться по вопросам совместного ракетостроения с Украиной. Рассматривался вопрос создания собственной крылатой ракеты под рабочим названием «Аист». Турбореактивные двигатели для нового боеприпаса теоретически можно было изготавливать в Запорожье на предприятии «Мотор Сич». Однако белорусско-украинская ракета
Следующим партнером оказался Китай. Плодом сотрудничества с Пекином и стал «Полонез», впервые показанный в 2015 и поставленный на вооружение в 2016 году. Правда, ключевой компонент РСЗО — собственно ракеты — изначально являлись чисто китайскими А-200 — на «Заводе точной электромеханики» их предстояло локализовать, чтобы можно было ставить на шасси
В чем проблема создать ракету самим?
Ключевыми проблемами, которые встают перед любым государством, желающим создать свою ракету, является электроника, управляющие элементы, топливо для ракеты и боевая часть для нее. А для боевой части, соответственно, взрывчатое вещество. При этом, если в России и Украине есть или по крайней мере раньше были возможности производства ракет по полному циклу, то в Беларуси предприятий, способных производить каждый из компонентов ракеты, никогда раньше не было.
«Завод точной электромеханики» работает, как нетрудно догадаться, над электроникой и системой управления в составе: навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов. А вот твердое топливо и боевые части у нас до недавнего времени не производили вовсе. Для того, чтобы разработать ракетное топливо, Научно-исследовательский институт Вооруженных сил Беларуси заключил договор с НПО порошковой металлургии — для начала предстояло разработать смесевое ракетное топливо для неуправляемых авиационных ракет С-8М. Известно, что испытания смеси
Где производят или собираются производить боевую часть для собственной ракеты, точно неизвестно, однако теоретически этим может заниматься то же НПО порошковой металлургии.
Тем не менее, еще в ноябре 2015 года глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев
3 ноября 2015 года при посещении завода точной электромеханики в Дзержинском районе президенту доложили о создании в Беларуси собственного центра в составе научного и производственного подразделений, который работает над созданием современных ракетных систем.
К 23 февраля 2018 года все проблемы вроде бы удалось решить. Тогдашний глава Госкомвоенпрома Олег Двигалев рассказал журналистам, что производство «Полонеза»
Примерно в то же время газета «Коммерсантъ» в статье
В 2019 году на выставке MILEX среди прочих экспонатов отметился концепт новой ракеты для «Полонеза» — считается, что боеприпас создан на базе китайской оперативно-тактической ракеты М20. Последняя представляет собой экспортный вариант ОТР DF-12 с предполагаемой дальностью до 400 километров.
В сентябре того же 2019 года Александр Лукашенко
Судя по всему, боеприпас, о котором говорил Дмитрий Пантус — именно эта «300-километровая» ракета. Где именно производят боевые части и топливо для нее, точно не известно, однако, учитывая, что уже три года назад производство было локализовано на 95%, очевидно, что производство где-то ведется. В какой именно стране испытают ракету, также неизвестно.
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