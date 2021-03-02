В Госкомвоенпроме сообщили, что для «Полонеза» создали новую ракету. Что о ней известно?

Источник материала: Tut.by

Председатель белорусского Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус заявил, что для РСЗО «Полонез» наконец создана собственная ракета, которая вскоре пройдет испытания на территории иностранного государства. 42.TUT.BY разбирается с непростой историей создания белорусских ракет.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Когда Беларусь начала активно работать над своей ракетой?

Не слишком давно. Долгое время Беларусь вела переговоры с Россией об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Газета «Коммерсантъ» писала , основываясь на словах своего источника, что отправить партнеру «Искандеры» Москва была не против. Вопрос был в том, на каких условиях комплексы уедут в Беларусь: Минск вроде бы желал получить их безвозмездно, как помощь в рамках ОДКБ, или хотя бы купить в кредит — а российская сторона готова была отправить «Искандеры» с российскими же экипажами, не давая белорусским военным допуска к внутренним системам комплексов.

Только после того, как попытка получить ракетные комплексы «Искандер-М» потерпела неудачу, и началась собственная белорусская ракетная программа. В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь в 2013—2016 году на создание специальной техники «Полонез-ЗТЭМ» для РПУП «Завод точной электромеханики» в Дзержинске было выделено 15,977 миллиона рублей (с учетом деноминации).

Сотрудничать с Россией в разработке ракет не вышло: проблема оказалась в том, что Беларусь, во-первых, мало что могла дать российской стороне ввиду зачаточного состояния своего ракетостроения. А во-вторых, как пояснил RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, передача технологий Беларуси могла привести к их утечке в третьи страны. Кроме того, пояснил эксперт, Россия уже держит над белорусской территорией «ядерный зонтик», потому в одностороннем сотрудничестве нужды нет.

В 2014 году мы попробовали подружиться по вопросам совместного ракетостроения с Украиной. Рассматривался вопрос создания собственной крылатой ракеты под рабочим названием «Аист». Турбореактивные двигатели для нового боеприпаса теоретически можно было изготавливать в Запорожье на предприятии «Мотор Сич». Однако белорусско-украинская ракета так и не взлетела : то ли из-за того, что промышленность Украины уже тоже не тянула, то ли из-за нежелания Москвы, чтобы Минск сотрудничал с Киевом, или же от нежелания Киева передавать технологии Минску, находящемуся в союзе с Москвой.

Следующим партнером оказался Китай. Плодом сотрудничества с Пекином и стал «Полонез», впервые показанный в 2015 и поставленный на вооружение в 2016 году. Правда, ключевой компонент РСЗО — собственно ракеты — изначально являлись чисто китайскими А-200 — на «Заводе точной электромеханики» их предстояло локализовать, чтобы можно было ставить на шасси

В чем проблема создать ракету самим?

Ключевыми проблемами, которые встают перед любым государством, желающим создать свою ракету, является электроника, управляющие элементы, топливо для ракеты и боевая часть для нее. А для боевой части, соответственно, взрывчатое вещество. При этом, если в России и Украине есть или по крайней мере раньше были возможности производства ракет по полному циклу, то в Беларуси предприятий, способных производить каждый из компонентов ракеты, никогда раньше не было.

«Завод точной электромеханики» работает, как нетрудно догадаться, над электроникой и системой управления в составе: навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов. А вот твердое топливо и боевые части у нас до недавнего времени не производили вовсе. Для того, чтобы разработать ракетное топливо, Научно-исследовательский институт Вооруженных сил Беларуси заключил договор с НПО порошковой металлургии — для начала предстояло разработать смесевое ракетное топливо для неуправляемых авиационных ракет С-8М. Известно, что испытания смеси оказались успешными.

Где производят или собираются производить боевую часть для собственной ракеты, точно неизвестно, однако теоретически этим может заниматься то же НПО порошковой металлургии.

Тем не менее, еще в ноябре 2015 года глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев заявил , что белорусские специалисты уже в ближайшее время смогут делать ракеты для «Полонеза» с дальностью полета 200 километров, а также более мощные боеприпасы.

3 ноября 2015 года при посещении завода точной электромеханики в Дзержинском районе президенту доложили о создании в Беларуси собственного центра в составе научного и производственного подразделений, который работает над созданием современных ракетных систем.

К 23 февраля 2018 года все проблемы вроде бы удалось решить. Тогдашний глава Госкомвоенпрома Олег Двигалев рассказал журналистам, что производство «Полонеза» удалось локализовать на 95%. «Это очень высокая цифра. Стопроцентной локализации достичь сложно даже для наиболее развитых в промышленном отношении стран», — заявил Двигалев. Из этих слов можно сделать вывод, что собственная ракета на тот момент уже была создана.

Примерно в то же время газета «Коммерсантъ» в статье указала , что, по ее информации, уровень локализации производства ракет не превышает 30 процентов.

В 2019 году на выставке MILEX среди прочих экспонатов отметился концепт новой ракеты для «Полонеза» — считается, что боеприпас создан на базе китайской оперативно-тактической ракеты М20. Последняя представляет собой экспортный вариант ОТР DF-12 с предполагаемой дальностью до 400 километров.

В сентябре того же 2019 года Александр Лукашенко заявил о существовании у Беларуси некой «ракеты средней дальности» — в виду имелась как раз новая ракета для «Полонеза». Впоследствии Лукашенко выразил желание «расписаться на 300-километровом „Полонезе“» — и его заверили , что к сентябрю 2020 года будет готов опытный образец ракеты, летающей на 300 километров. Испытать ее планировалось в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии — Лукашенко посетовал, что российская сторона предоставлять свои полигоны не желает.

Судя по всему, боеприпас, о котором говорил Дмитрий Пантус — именно эта «300-километровая» ракета. Где именно производят боевые части и топливо для нее, точно не известно, однако, учитывая, что уже три года назад производство было локализовано на 95%, очевидно, что производство где-то ведется. В какой именно стране испытают ракету, также неизвестно.