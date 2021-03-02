Huawei App Gallery перевалила за 530 миллионов пользователей в месяц

Источник материала: Onliner

Huawei поделилась успехами собственного магазина приложений AppGallery, который компания создала после невозможности использовать Google Play. Сейчас у китайского сервиса месячная активная аудитория превышает 530 миллионов человек.

Такую цифру привел Ричард Ю, генеральный директор департамента потребительской электроники Huawei. Сейчас над приложениями для AppGallery работают 2,3 миллиона зарегистрированных разработчиков, это на 77% больше по сравнению с 2019 годом. Распространение приложений подскочило на 83% и за прошлый год составило 384,4 миллиарда.

Также за год более чем удвоилось количество приложений, оптимизированных под HMS Core — экосистемы мобильных сервисов компании.