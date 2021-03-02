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Huawei App Gallery перевалила за 530 миллионов пользователей в месяц
Источник материала: Onliner
Huawei
Такую цифру привел Ричард Ю, генеральный директор департамента потребительской электроники Huawei. Сейчас над приложениями для AppGallery работают 2,3 миллиона зарегистрированных разработчиков, это на 77% больше по сравнению с 2019 годом. Распространение приложений подскочило на 83% и за прошлый год составило 384,4 миллиарда.
Также за год более чем удвоилось количество приложений, оптимизированных под HMS Core — экосистемы мобильных сервисов компании.
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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