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Лукашенко предоставил Путину новую информацию от «Ника и Майка»

02.03.2021 14:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко предоставил Путину новую информацию от «Ника и Майка»
Кадр из видео
В ходе переговоров в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись секретной информацией, полученной по линии спецслужб. Об этом белорусский правитель сообщил 2 марта на совещании по вопросу двустороннего сотрудничества в военной сфере.

«Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают», - рассказал подробности Александр Лукашенко.


Он подчеркнул, что «деструктивные силы» сейчас будут пытаться поддерживать протестную активность с помощью разного рода «фейков и вбросов».

«В частности, сейчас наши беглые (нашли «дворец Путина») пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: «Не спала волна активности». Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы», - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by.


«Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: «Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение». Даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Это не получится. Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов», - сказал Лукашенко.


Напомним, что в начале сентября 2020 года Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате белорусскими спецслужбами разговора Варшавы и Берлина. Из этого разговора, по словам белорусского политика, следует, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального, о котором заявили власти ФРГ, является фальсификацией.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка… Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было»,- сказал Лукашенко.


Он пообещал передать российской стороне запись разговора, которая впоследствии стала мемом, поскольку диалог в ней вели некие «Майк и Ник». И никакой конкретики в ней не содержалось.
 
 
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Белорусский правитель утверждает, что за четверть века не украл из бюджета ни копейки.
 
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