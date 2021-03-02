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Илон Маск передумал общаться с Путиным в Clubhouse

02.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск передумал общаться с Путиным в Clubhouse

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  • 2.03.2021, 14:21
Илон Маск передумал общаться с Путиным в Clubhouse
Илон Маск

Кремль пребывает в растерянности.

Кремль не смог установить контакт с предпринимателем Илоном Маском после его предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse. Об этом на брифинге во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет finanz.ru.

По его словам, в администрации президента попытались связаться с Маском, но не получили ответа.

«Наверное, было какое-то недоразумение. Или (это предложение) не имеет отношения к Маску», - предположил Песков.

Поскольку ответа от американца так и не поступило, «скорее всего, эта тема уже исчерпана», добавил он.

Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, Маск предложил Путину побеседовать 13 февраля, обратившись к российскому президенту через Twitter и отметив его официальный аккаунт в этой соцсети.

«Не хотели бы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?» - написал Маск, а затем добавил уже по-русски: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Кремль сразу заинтересовался предложением американского бизнесмена.

«Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому начала проверим все это, а потом уже будем реагировать», - говорил Дмитрий Песков 15 февраля.

Он напомнил, что Путин не использует соцсети и «лично их не ведет». Но «в целом, это, безусловно, очень интересное предложение», говорил Песков.

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