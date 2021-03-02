Источник материала: Хартия'97

Белорусский топ-менеджер рассказал, почему властям не удастся навязать эпоху военного коммунизма 1 2.03.2021, 14:10

фото: reuters

Перед режимом стоит неразрешимая задача.

— Это просто извращение фактов, переворачивание с ног на голову, — комментирует управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов на Примусе последние заявления Александра Лукашенко, который уличил в «наживании на бедах людей» поставщиков лекарств и частные аптеки. — Но в таком королевстве кривых зеркал мы же не впервые оказались, пишет «Салiдарнасць» .

В том или ином виде в этом королевстве мы живем с 1921 года. У нас был короткий просвет с 91-го по 93-й годы, а потом мы снова вернулись в королевство кривых зеркал и продолжаем в нем жить.

Топ-менеджер уверен, что и среди чиновников сегодня большинство понимают абсурдность происходящего и объясняет их бездействие страхом.

— Сегодня, я уверен, в системе есть большое количество людей, которые понимают, что все, что они делают, не приведет к ожидаемым результатам.

Но делают они это, не исходя из тех принципов, которые они декларируют, там, забота о людях, о благосостоянии, чтобы на них не наживались… Это делается для установления контроля, для того, чтобы отомстить предпринимателям и людям, которые выразили несогласие.

Не стоит цель о ком-то заботиться, стоит цель контролировать ситуацию, наказать тех, кто посмел выразить несогласие. И факты они будут извращать столько, сколько нужно, и так, как нужно. И никто из них не рассмотрит вторую сторону медали, потому что, как только мы рассмотрим вторую сторону медали, нужно признать 26-летние ошибки, открыть диалоговые площадки и начать переговоры, — размышляет эксперт.

Указывая на очевидное сходство Беларуси с Советским Союзом, он объясняет, почему в нашей стране так и не сформировался класс политической элиты.

— У нас 26 лет строилась система, где отсутствуют возражения. Есть только кивание и соглашательство. Все, что мы сейчас видим, говорит о том, что у нас нет сформированной элиты среди политического класса и среди крупного бизнеса. Потому что человек, который является элитой, он будет возражать, если видит, что страна, которую он ценит, летит в пропасть. Он будет возражать и говорить: мы идем не туда, давайте остановимся и все обсудим.

Но он продолжает кивать. Почему? Чтобы лично его не зацепило. Если бы у нас была элита, на совещаниях была бы дискуссия, там бы спорили. А у нас тех, кто спорил, давно повыгоняли. У нас выстроена система, когда люди понимают, пока я киваю — я работаю, перестану кивать — перестану работать.

Весь Советский Союз жил на дутых показателях, и Запад думал, что он в два раза больше, чем на самом деле. Когда были подписаны Беловежские соглашения и Союз распался, открылась статистика и обнулилась голая правда — нищета, не способная обеспечить себя качественными продуктами питания, промышленность, которая находится в захеревшем состоянии, социальное медицинское обслуживание, которое было намного хуже, чем в любой капиталистической стране на тот момент, и многие другие боли.

И сегодня мы живем в таком же режиме дутых показателей. Мы постоянно ищем источники, где взять деньги, для того, чтобы день простоять и ночь продержаться. У нас нет и никогда не было стратегического планирования, — сделал вывод топ-менеджер.

Он отметил, что в Беларуси, как и когда-то в Советском Союзе, произошел захват власти, но подчеркнул, что в современных условиях не удастся установить военный коммунизм.

— Я бы сказал, что у нас в 2020 году произошла не революция со стороны общества. Ведь общество уже давно стало таким, каким мы его увидели, просто был катализатор, чтобы все это проявилось.

Потому что все те вещи, которые мы увидели в 20-м году, они не могли возникнуть по щелчку пальцев, основы закладывались давно.

В прошлом году произошел большевистский переворот со стороны тех, кто был у власти. И теперь власть удерживается такими же инструментами, какими большевики ее удерживали в 1920-е годы, понимая, что никаких других вариантов у них нет, кроме как военный коммунизм, продразверстка и т.д.

Де-факто, у нас национальная революция давно произошла, мы просто увидели ее явные проявления. А то, что мы видим сегодня со стороны власти, и то, что многие называют «контрреволюция», на самом деле, это революция, государственный переворот и захват власти.

Нам пытаются навязать эпоху военного коммунизма. Но, нужно понимать, что военный коммунизм в те времена формировался в совершенно ином технологическом обществе, где социальная мобильность была намного ниже, где средства связи целиком и полностью контролировались государством, и многое другое.

Сейчас совершенно иное общество и, несмотря на то, что многие думают, что интернет может только поставить человека под контроль, в то же время, он дает широкие возможности для коммуникации, общения, выстраивания горизонтальных связей и т.д.

Поэтому построить военный коммунизм в отдельно взятой стране, да еще и маленьких масштабов в современных технологических условиях будет большой проблемой. Не разрешимой, я бы сказал, — полагает эксперт.

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