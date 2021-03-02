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В Италии несколько городов засыпало пеплом от Этны
Источник материала: Хартия'97
В Италии несколько городов засыпало пеплом от Этны
Вулкан снова ожил 28 февраля.
Вулкан Этна снова ожил 28 февраля. Это седьмое извержение с 16 февраля, сообщает
В воскресенье произошел выброс лавы на высоту около 300 метров, потом — столб дыма и пепла. В результате на города обрушился дождь из вулканического пепла — крыши домов, дороги, машины стали черными.
Напомним, Этна считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Его высота — 3328 метров. В июне 2013 года Этна была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Вулкан снова ожил 28 февраля.
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