Источник материала: Хартия'97

ФБР опять объявило в розыск «повара Путина» 1 2.03.2021, 13:55

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Евгений Пригожин и Владимир Путин

Фото: AP

Почему это очень плохая новость для Пригожина?

Власти США объявили о готовности выплатить $250 тыс. за информацию, которая поможет арестовать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, больше известного на Западе, как «повар Путина». Сам предприниматель назвал это очередным «шоу», но собеседники Русской службы Би-би-си в США уверены, что американские спецслужбы получили новую информацию о деятельности бизнесмена и готовы привлечь его к суду.

На сообщение о том, что Федеральное бюро расследований США внесло Пригожина в список «самых разыскиваемых преступников», и объявило о награде в $250 тыс. за информацию, которая приведет к его аресту, бизнесмен отреагировал в своей традиционной манере. Новость он назвал «шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», заодно сообщив, что «американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет», а спецслужбы пытаются отвлечь население от этой проблемы, придумывая «страшилки» о российской угрозе.

«Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни - это позабавиться самопиаром», - процитировала заявление Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». (Орфография и пунктуация сохранена - ред.).

В следующем заявлении пресс-служба предпринимателя сообщила, что его можно найти в Санкте-Петербурге, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7, и попросила заплатить за эту информацию обещанные $250 тыс.

В этом здании располагается центральный офис фирмы «Конкорд».

В чем обвинили Пригожина?

В феврале 2018 года министерство юстиции США предъявило обвинения в заговоре против Соединенных Штатов и попытке вмешательства в выборы бизнесмену Евгению Пригожину, трем юридическим компаниям и 12 гражданам России, связанным с «Агентством интернет-исследований», которое, как утверждают американские власти, финансирует бизнесмен.

Обвинительное заключение было подготовлено группой, работу которой курировал спецпрокурор Роберт Мюллер, и утверждено Большим жюри присяжных столичного округа Колумбия.

Одновременно было объявлено и о розыске Евгения Пригожина.

В марте 2020 года минюст США неожиданно попросил суд снять все обвинения с компаний Concord Management and Consulting и Concord Catering. На основании этого решения летом прошлого года Пригожину удалось добиться аннулирования так называемого «красного уведомления» Интерпола и удаления имени бизнесмена из базы розыска международной полицейской организации.

Комментируя эти решения, предприниматель заявил, что все обвинения против него в США сняты «из-за отсутствия улик», а объявление его в розыск по линии Интерпола было сугубо политическим решением американских властей.

Между тем, заявляя ходатайство о прекращении дела в отношении компаний, принадлежащих Пригожину, представители прокуратуры объяснили, что в ходе слушаний могут быть раскрыты методы и средства, которые использовали спецслужбы США, а это может нанести урон национальной безопасности.

Сторона обвинения также подчеркнула, что ходатайство о прекращении судебных слушаний касается только юридических компаний, находящихся за пределами США. О прекращении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина и сотрудников «Агентства интернет-исследований» речи не шло.

Почему ФБР вновь вспомнило о бизнесмене?

В ответ на запрос Би-би-си сотрудница вашингтонского офиса ФБР Саманта Шеро подтвердила, что опубликованное сообщение о выплате награды за информацию о бизнесмене основано на обвинениях 2018 года, но отказалась уточнить, почему спецслужба вновь вспомнила о деле российского предпринимателя.

Заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис уверен, что причиной стали новые доказательства о деятельности Пригожина, которые удалось собрать ФБР, и новые свидетели, согласившиеся дать показания на бизнесмена.

«Решение минюста США прекратить дело против компаний Пригожина вызвало удивление, но оно было абсолютно логичным с точки зрения спецслужб: эти обвинения невозможно было доказать, не нарушив режим секретности, не раскрыв методы и источники собранных материалов, - пояснил он. - По всей вероятности, речь шла о людях, которые согласились сотрудничать с американскими властями, и их жизнь могла оказаться в опасности».

После того, как судебный процесс против бизнесмена в США был прекращен, а затем отменен и розыскной ордер Интерпола, Евгений Пригожин, с 2016 года включенный в американские санкционные списки, объявил о намерении «путешествовать в Германию и страны Европы».

«Он действительно демонстративно покидал Россию, летал в страны ЕС, - говорит Джозеф Фитсанакис. - В США тогда считали, что следуя примеру суда, ФБР также прекратит уголовное дело в отношении российского бизнесмена, не желая нарушать режим секретности. Но вместо этого спецслужба вновь объявила его в розыск».

По мнению собеседника, причиной этого могли стать новые доказательства и улики, собранные в отношении Пригожина в последний год. Но, самое главное, свидетели, готовые давать показания против бизнесмена, теперь находятся в безопасности.

«По всей видимости, собранные доказательства можно предъявить присяжным, не рискуя раскрыть методы сбора информации, - уверен Фитсанакис. - Кроме этого, источники такой информации - вероятно люди, согласившиеся сотрудничать с ЦРУ, сейчас находятся в США или где-то за пределами России, и американские власти больше не обеспокоены их безопасностью».

Бывший сотрудник ФБР, попросивший не называть своего имени, в свою очередь, предполагает, что Пригожина вновь объявили в розыск не только из-за истории с вмешательством в американские выборы, но и из-за его причастности к деятельности так называемой ЧВК Вагнера.

«В спецслужбах США не сомневаются, что эта ЧВК не просто связана, но и является одним из подразделений российской военной разведки, - говорит он. - В последний год «вагнеровцы» были особенно активны в Сирии и Ливии. На прошлой неделе было совершено очередное покушение на министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага, и в Вашингтоне не исключают, что эта акция была организована боевиками российской ЧВК. Так что новая инициатива ФБР в отношении Пригожина может быть связана и с этим инцидентом, который вызвал серьезное недовольство в США».

Почему за информацию о Пригожине предложили такую сумму?

Самые крупные суммы за информацию о фигурантах списка самых разыскиваемых преступников были в свое время предложены за данные о лидерах «Аль-Каеды» Осаме бен Ладене, и его преемнике Аймане аль-Завахири. За каждого из них американские власти предлагали выплатить по $25 млн.

Сумма, обещанная за информацию о российском бизнесмене, куда скромнее.

«Пригожин включен в этот список в рамках контрразведывательной операции, и по традиции, бюджет у контрразведчиков меньше, чем у их коллег, занимающихся преступлениями, привлекающими общественное внимание в США», - говорит Джозеф Фитсанакис.

Несколько раз в месяц руководители каждого из 56 подразделений ФБР в различных штатах направляют в штаб-квартиру в Вашингтоне собственные списки преступников, которые, по их мнению, должны быть внесены в перечень «самых разыскиваемых».

После этого руководство спецслужбы утверждает окончательный вариант списка. Решение о том, какой может быть награда за информацию, способствующую аресту, принимается, исходя из бюджета подразделений, отвечающих за розыск каждого из преступников. Но если речь идет о международном розыске, то средства могут быть привлечены и из бюджета посольств и консульств за рубежом. В некоторых случаях предполагается, что кроме финансового вознаграждения, власти США могут предложить добровольным свидетелям помощь в переезде в Соединенные Штаты и другие меры безопасности.

«Я, конечно, не думаю, что ФБР в ближайшее время арестует Пригожина, - считает Джозеф Фитсанакис. - Но в большинстве случаев человек, попавший в список самых разыскиваемых преступников, остается в нем на годы и десятилетия. Так что это решение - сигнал для самого Пригожина и для российских властей о том, что ФБР будет ждать его столько, сколько потребуется».

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