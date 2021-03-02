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«Неман» и брестское «Динамо» не получили лицензии в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

02.03.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Неман» и брестское «Динамо» не получили лицензии в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

  • 2.03.2021, 13:51
«Неман» и брестское «Динамо» не получили лицензии в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу
иллюстрационное фото

У них есть три дня на апелляцию.

1 марта состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ, пишет «Трибуна».

По итогам рассмотрения отчетов менеджера по лицензированию комитет принял решение о выдаче лицензий БФФ «Высшая лига» 14 футбольным клубам:

«Ислочь», БАТЭ, «Торпедо»-БелАЗ, «Шахтер», РЦОР по футболу БГУ (команда «Энергетик»-БГУ), «Спутник Речица», «Славия-Мозырь», «Минск», «Гомель», «Сморгонь», «Слуцк», «Витебск», «Динамо-Минск», «Рух».

«Неману» отказано в получении лицензии в связи с невыполнением финансового критерия, указанного в статье 59 Регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

Футбольному клубу «Динамо-Брест» отказано в получении лицензии в связи с непредставлением в установленные сроки отчета аудитора о проверке деятельности ООО ФК «Динамо-Брест» за 2020 год, позволяющего сделать вывод о выполнении финансовых критериев, указанных в статьях 57-60 Регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

Футбольные клубы «Неман» и «Динамо-Брест» имеют право обжаловать решение комитета в течение трех дней, обратившись в Апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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