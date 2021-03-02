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Меган Маркл и принца Гарри подловили в образе простых американцев

02.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его беременная супруга Меган Маркл снова попали в объективы фотографов: новые снимки герцогов в непривычном амплуа обсуждают в сети.

Недавно в сеть попал тизер резонансного интервью Сассексов для шоу Опры Уинфри, которое уже назвали "скандальной бомбой" для королевы. Но на этом везение поклонников не закончилось: в сети появились снимки пары с дорожного путешествия.

Меган Маркл и принца Гарри подловили в непривычных образах простых американцев: папарацци засняли момент автомобильной прогулки "мятежников" в Калифорнии.

Увидеть подобное в Британии - практически невозможно, ведь родственники Елизаветы II крайне редко садятся за руль на глазах у подданных.

Снимки на которых принц Гарри едет за рулем черного Range Rover, а рядом сидит Маркл в широкополой соломенной шляпе и солнечных очках произвели настоящий фурор в сети.

Один из поклонников пары даже решил подшутить над герцогами и предложил называть пару не "голливудскими", а "калифорнийскими" герцогами. 

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые снимки мятежников на дорогах уже родной для них Калифорнии.
 
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