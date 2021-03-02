Минобороны Беларуси и РФ подписали программу стратегического партнерства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар - Sputnik. Пятилетняя программа стратегического партнерства между Минобороны Беларуси и России позволит четко выстраивать перспективу сотрудничества с Россией, отметил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

Россия – стратегический сотрудник Беларуси, в очередной раз это было подчеркнуто во время Всебелорусского народного собрания, отметил генерал-майор по итогам совещания у президента .

"Это (сотрудничество – Sputnik) касается в полной мере и военной области, поэтому сегодня главе государства было доложено текущее состояние сотрудничества, перспективы его развития, и в целом обстановка, которая складывается в отношении сотрудничества с Российской Федерацией", - цитирует Воинова пресс-служба Минобороны Беларуси.

План сотрудничества с Россией

Генерал-майор подчеркнул, что План международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны – самый большой. В него входят порядка 160 мероприятий, 40% из них – практической направленности.

"Также особенностью плана сотрудничества между нашими ведомствами в этом году является практическая направленность взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск наших стран", - отметил Воинов.

Программа стратегического партнерства

Минобороны двух государств впервые подписали программу стратегического партнерства сроком на пять лет.

"Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - резюмировал Воинов.

Совещание у Лукашенко

Сегодня глава государства провел совещание с участием премьер-министра страны Романа Головченко. На встрече обсуждалось Союзное государство Беларуси и России и вопросы кооперации, в том числе, в военно-технической сфере.

Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут координировать оборонную политику.

"Мы полны решимости - это было наше общее мнение (Александра Лукашенко и Владимира Путина - Sputnik) - создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит", - сказал президент.

Читайте также: