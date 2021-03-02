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Минобороны Беларуси и РФ подписали программу стратегического партнерства
02.03.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар - Sputnik. Пятилетняя программа стратегического партнерства между Минобороны Беларуси и России позволит четко выстраивать перспективу сотрудничества с Россией, отметил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.
Россия – стратегический сотрудник Беларуси, в очередной раз это было подчеркнуто во время Всебелорусского народного собрания, отметил генерал-майор по итогам
"Это (сотрудничество – Sputnik) касается в полной мере и военной области, поэтому сегодня главе государства было доложено текущее состояние сотрудничества, перспективы его развития, и в целом обстановка, которая складывается в отношении сотрудничества с Российской Федерацией", - цитирует Воинова пресс-служба Минобороны Беларуси.
План сотрудничества с Россией
© Sputnik / Алексей Дружинин
"Также особенностью плана сотрудничества между нашими ведомствами в этом году является практическая направленность взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск наших стран", - отметил Воинов.
Программа стратегического партнерства
Минобороны двух государств впервые подписали программу стратегического партнерства сроком на пять лет.
"Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - резюмировал Воинов.
Совещание у Лукашенко
© Sputnik / Алексей Дружинин
Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут координировать оборонную политику.
"Мы полны решимости - это было наше общее мнение (Александра Лукашенко и Владимира Путина - Sputnik) - создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит", - сказал президент.
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Такая программа подписана между Министерствами обороны двух государств впервые, она рассчитана на пять лет.
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