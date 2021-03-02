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Вслед за Шрайбманом на сборы в армию забрали политолога Сивицкого

02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий сообщил, что отправляется на сборы.

Вслед за Шрайбманом на сборы в армию забрали политолога Сивицкого

– В ближайший месяц буду недоступен для каких-либо комментариев, – сообщил Сивицкий в Facebook.

Ранее стало известно, что на военные сборы забрали политического обозревателя Артема Шрайбмана.

И Сивицкий, и Шрайбман в комментариях для СМИ очень критически оценивали действия властей.

 
 
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