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Вслед за Шрайбманом на сборы в армию забрали политолога Сивицкого
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий сообщил, что отправляется на сборы.
– В ближайший месяц буду недоступен для каких-либо комментариев, – сообщил Сивицкий в Facebook.
Ранее стало известно, что на военные сборы
И Сивицкий, и Шрайбман в комментариях для СМИ очень
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