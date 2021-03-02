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Якобы готовились к захвату зданий исполкомов. СК опубликовал скрытую видеозапись с участием Тихановской

02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской: о ком речь, не уточняется. В Генеральную прокуратуру поданы документы на ее экстрадицию.

По данным следствия, в ходе проводения оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году сотрудники ГУБОПиК получили информацию, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям.

С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская.

Согласно сообщению СК, «обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

– Поддержав план, Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления, – говорится в сообщении.

Основных фигурантов задержали в период с 6 по 8 августа прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тихановская объявлена в розыск. Документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

 
Теги: Гомель
 
 
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