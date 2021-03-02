Кремль назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска «недоразумением»

Источник материала: Tut.by

Недавно основатель SpaceX, глава Tesla Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «считают тему исчерпанной».



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Дмитрий Песков при общении с российскими журналистами заявил : «Видимо, наверно, это было какое-то недоразумение, потому что мы задали вопрос, чтобы уточнить детали этого предложения. Но видимо оно не имеет отношения к Илону Маску. Мы не получили никакого ответа. Поэтому скорее всего эта тема уже исчерпана».

Напомним: к Путину американский предприниматель обратился через Twitter, тэгнув официальный аккаунт Кремля и опубликовав два поста. Сначала Маск написал приглашение пообщаться в новой соцсети на английском, а потом и на русском языках. В Кремле через некоторое время назвали предложение изобретателя «интересным». Но при этом Дмитрий Песков отметил, что «сначала необходимо во всем разобраться», ведь «непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет».

Соцсеть для голосового общения Clubhouse была запущена весной 2020 года, а в начале 2021-го стала особенно популярной. Для доступа в Clubhouse необходимо приглашение.