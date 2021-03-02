Жуткое ДТП в Волковысском районе: погибли три человека, в том числе новорожденный ребенок

Источник материала: Tut.by

Три человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Волковысском районе. Об этом сообщили в СК.





Авария произошла днем 2 марта на трассе Р66. По предварительной информации, Citroеn выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.





В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь от полученных травм умерли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель Volkswagen от полученных травм умер в больнице.

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