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Жуткое ДТП в Волковысском районе: погибли три человека, в том числе новорожденный ребенок

02.03.2021 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Волковысском районе. Об этом сообщили в СК.


Авария произошла днем 2 марта на трассе Р66. По предварительной информации, Citroеn выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.


В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь от полученных травм умерли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель Volkswagen от полученных травм умер в больнице.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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