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Жуткое ДТП в Волковысском районе: погибли три человека, в том числе новорожденный ребенок
Источник материала: Tut.by
Три человека, в том числе новорожденный ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Волковысском районе. Об этом
Авария произошла днем 2 марта на трассе Р66. По предварительной информации, Citroеn выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.
В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь от полученных травм умерли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель Volkswagen от полученных травм умер в больнице.
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Авария произошла днем 2 марта на трассе Р66.
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