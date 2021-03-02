Изменял жене с «Бедной Настей» и попал в публичный скандал. Факты о красавце-интеллигенте Страхове

Источник материала: Tut.by

Его обожают домохозяйки и самые строгие театральные критики. Яркая внешность, роли в очень популярных сериалах («Знахарь», «Бедная Настя», «Исаев») плюс недюжинный талант и прекрасный вкус в выборе драматических постановок («Ревизор», «Макбет», «Онегин»). Даниил Страхов отмечает сегодня свой 45-й день рождения — прекрасный повод вспомнить биографию популярного актера.

Он появился на свет в невероятно интеллигентной и богемной семье: отец — Александр Страхов — российский поэт, филолог, учёный-этнолингвист, мама — психотерапевт, частный практик, создатель авторской школы гештальт-терапии. В его роду было несколько священников, а имя Даниилу дали в честь князя Даниила Романовича Галицкого. Образованию маленького Дани придавали большое значение, поэтому определили его в экспериментальное заведение Академии наук, где в зависимости от наклонностей и предпочтений ученики могли комбинировать предметы на собственное усмотрение.

— У меня с детства грустные глаза. Они как-то грустят, непонятно о чем. Если посмотреть на мои детские фотографии, то там какая-то вселенская печаль затаенная. С другой стороны, у меня всегда была потребность общаться и как-то проникать в этот мир, социализироваться. Я был самым активным пионером в школе. Не стал комсомольцем только потому, что разбил какое-то стекло в школьном шкафу, подравшись с одноклассником. А так успел бы побыть и комсомольцем. Я всегда неистово верил в то, что партия и Ленин победят. Потом эта социальная активность стала угасать — с юношеским взрослением, первым портвейном, первой любовью, первой ночью, проведенной вне дома.

Из всех специальностей Даниил больше всего тяготел к юриспруденции, но неожиданно увлекся театром: подготовился и поступил в Школу-студию МХАТ, а оттуда — в Щукинское училище.

— Я вообще никогда не мечтал об этой профессии. Любимым моим предметом была математика, а поступать собирался на юридический факультет. Безумная мысль стать актером родилась у меня, как говорится, «от балды», когда я уже учился в выпускном классе школы. Причем это оказалось полной неожиданностью не только для меня самого, но и для всех моих родных. Их удивлению не было предела. Но я такой человек, что меня отговаривать бесполезно. И мама всячески поддерживала мое решение и благословила меня.

Сразу же после окончания Высшего театрального училища имени Бориса Щукина, Страхова забирают в труппу Московского драматического театра имени Гоголя и дают ему главную роль Николая Аблеухова в спектакль «Петербург». Игру Страхова в этой постановке отметили премией «Московские дебюты» в номинации «Лучшая мужская роль».

— Когда учился на четвертом курсе, я вместе с ребятами показывался в московских театрах. Мы играли какие-то отрывки, я подыгрывал однокурсникам. В итоге меня заметил главный режиссер Театра имени Гоголя Сергей Яшин. Своей первой настоящей удачей считаю роль Николая Aблеухова в спектакле «Петербург». Работа шла очень тяжело, и я благодарен Сергею Анатольевичу за то, что именно он помог мне тогда понять суть профессии актера.

Театральная звезда Страхова сияла все ярче. Он играет в Моссовете Себастьяна в «Двенадцатой ночи» Шекспира, главного героя в «Портрете Дориана Грея» и даже маньяка Чикатило.

— Играть Чикатило было очень тяжело. После спектакля оставался такой шлейф грязи, от которой приходилось потом очень долго отмываться. По-моему, подобных, мягко говоря, странных людей постоянно играть просто вредно для здоровья артиста. Но для меня было важно поймать характер, суть этого страшного человека.

Засветился Страхов и на телеэкране. В сентябре 2002 г. он появляется в самом популярном сериале всех времен и народов — «Бригада». А потом гениально играет барона Корфа в исторической мелодраме «Бедная Настя» и обзаводится многочисленными женскими фан-клубами. Ему достается роль самоуверенного и вспыльчивого молодого дворянина. Поручик, картежник, дуэлянт, который влюбляется в героиню Елены Кориковой, также сыгравшей в многосерийной картине. Этот дуэт никого не оставил равнодушным. А еще — чуть было не разрушил семейное счастье актера.

Но вернемся на несколько лет назад — в 1994-й, когда второкурсник Даниил познакомился со своей будущей супругой — актрисой Марией Леоновой в Щукинском училище.

— Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошел своей дорожкой. Но судьба распорядилась по-другому: мы вместе попали в один театр, Театр Гоголя, которому за один только этот второй шанс можно быть благодарным. Каждый за минувший год прожил какую-то свою историю, и когда мы встретились на сборе труппы, стало понятно без слов, что дальше всё будетe иначе.

И вот в этой идеальной истории появляется третья… Во время съемок «Бедной Насти» между исполнителями главных ролей вспыхивает роман. Все свободное время они проводят вместе: в отелях, совместных поездках и вылазках на природу. Близкое окружение пары ждало публичного объявления об их романе со дня на день — это была бы бомба. Только представьте, сколько внимания бы они получили с партнершей, перенеся love-story c экрана в реальную жизнь.

И бомба действительно взорвалась, но в другом месте. Говорят, что жена нагрянула на съемки и устроила грандиозный разнос. После чего Елена поставила условие возлюбленному: «Или она — или жена». Он выбрал жену. Мария простила.

На съемках очередного сериального хита — «Исаева» Страхов был полностью сосредоточен на работе и на посторонние вещи не отвлекался. Как и в «Ленинграде-46», «Мы из будущего», «Розыгрыше», «Знахаре» и других запомнившихся зрителям работах в кадре. Удивительно, но уже очень популярный актер редко появлялся на экране «не по работе». Все эти ледовые шоу, «последние герои», танцы и цирки прошли мимо него, причем — по его собственному желанию.

— Мне кажется, что участие актеров в телешоу разбавляет профессию. Все становятся всеми: актеры — циркачами, циркачи — певцами, певцы — танцорами. Этакий балаган, в котором уходит ценность каждой отдельно взятой профессии. Я никогда не был синтетическим актером, мне повезло. Это уберегло меня от соблазна. Порой вижу своих партнеров по театру, которые, даже идя на сцену и прямо во время спектакля, снимают себя на телефон для «сторис» в Instagram. Для меня это дико. Так человек теряет профессию. Он думает не о том, что сейчас будет транслировать зрителям, которые сидят в зале и заплатили деньги за билет, а о том, как бы еще себя по-новому показать, поддержать к себе интерес.

Свое свободное время Даниил проводит в компании своей супруги в их просторном доме под Саратовом, доступ в который открыт лишь самым близким для пары людям.

— Дом появился в нашей жизни как некое новое существо, которое требует очень много внимания, любви. Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, и дальше определенной границы мы никого не пускаем.

Нагрянувшая в 2020 г. пандемия позволила по достоинству оценить жилье вне большого города. А вот других позитивных моментов, связанных с творческой жизнью на "удаленке", Страхов не почувствовал.

— У меня вызывает недоумение онлайн-беZООМие однодневных проектов, смысл которых заключается лишь в заполнении пустот своим белым шумом. Эта несдержанность размывает окончательно уважение к профессии и у меня, и, мне кажется, у зрителя. Театр и кинотелеформат превращаются в помойку, сточную яму — под эгидой эксперимента, поиска новых форм и так далее. На онлайн-пробах с режиссером «на удаленке», когда режиссеры всерьез чего-то там снимают через скайп, сидя на другом конце мира, я задаю только один вопрос: неужели всем стало до такой степени наплевать на себя, на зрителя и на профессию? Мне кажется, что это агония.

Буквально на днях состоялась премьера сериала «Курорт цвета хаки», в котором у Даниила Страхова снова главная роль — начальника погранотряда. Ему безумно к лицу форма, а любовная линия и детективная составляющая многосерийной картины мгновенно завоевала любовь у зрителей. Так что неудивительно, что сегодня актер даже представить не может, что его профессиональная жизнь могла сложиться как-то иначе.

— Я же больше ничего не умею делать. Понимаете, мне сейчас грех гневить Бога. Я очень плотно занят в театре, есть предложения от кинорежиссеров, то есть могу назвать себя в какой-то мере везучим человеком. Мне повезло с работой, повезло с друзьями. Жизнь никогда не загоняла меня в угол настолько, что я не мог отказаться от работы из-за денег. Если я понимал, что шансов нет, никакие гонорары меня не заставляли передумать. С другой стороны, судьба была милостива ко мне, и когда деньги были действительно нужны, давала мне интересную работу. У меня было много учителей, но своим самым главным учителем я считаю себя самого. Потому что никто не относится ко мне более строго, чем я сам.