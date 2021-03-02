Вот почему он стоит больше 100 тысяч евро. В Минск привезли первый Mercedes S-класса нового поколения

Источник материала: Tut.by

В Минск привезли первый экземпляр Mercedes S-класса нового поколения с индексом W223. Базовая версия представительского седана S350 d будет стоить от 104 330 евро. Бензиновый S 450 — 110 586 евро. Остальные моторы будут доступны к заказу ориентировочно летом. Еще раньше мы собрали в отдельный текст все самые крутые фишки нового S-класса . А теперь познакомились с автомобилем вживую и делимся первыми впечатлениями.





Внешность

Первое впечатление от Mercedes S-класса W223, стоящего в затемненном шоу-руме — да он какой-то маленький! И это притом, что в Минск привезли длиннобазную версию, а сам автомобиль в новом поколении подрос по всем параметрам. Дизайнерские приемы удачно скрадывают истинные размеры автомобиля. У кузова мало острых граней и кричащих элементов. Зато выдающаяся аэродинамика — коэффициент Cx равен 0,22. Для сравнения — у Tesla Model 3 он равен 0,21.





Пришлось ради такой обтекаемости отказаться от антенны на крыше, а ручки дверей сделать утапливаемыми, как в той же Tesla Model S.

Одна из самых крутых фишек нового S-класс — это опциональные диодные фары с новой технологией Digital Light. Они не только могут освещать дорогу на 600 метров, но и умеют гибко играть световым пучком. Например, проецировать на дорогу предупреждающие символы или высвечивать стоящих на обочине пешеходов.

И все же снаружи новый S-класс не вызывает вау-эффекта. Красивый, динамичный, строгий и даже изящный, но не заставит восхищенно оборачиваться вслед. С другой стороны, владельцам это и не нужно. Как бы там ни было, больше всего хочется любоваться новым S-классом, сидя внутри.

Фантастический интерьер





Вот уж где трудно сдержать возглас восхищения, так это впервые открыв тяжелую дверь автомобиля. И снова к месту помянем все ту же Tesla Model S. Помните, как ее хаяли за отсутствие физических кнопок? И это было еще в далеком 2012 году. Так вот при разработке нового поколения S-класса взяли курс на избавление от этого анахронизма. Из салона убрали 37 лишних кнопок, заменив их сенсорами.

А стенания петролхедов закончились тем, что место центральной консоли в W223 занял здоровенный «планшет». Между прочим — с OLED-матрицей. Ее использовали по одной просто причине — она не боится попадания на нее солнечного света и не «слепнет».





Такие приземленные вещи, как удобство посадки или качество отделочных материалов нет смысла даже обсуждать. Как ни крути, это флагман. Поэтому настроек у кресла с полтора десятка, кожа и дерево в салоне — натуральные.

Одна из самых интересных фишек интерьера — приборная панель с эффектом 3D. Причем эффект создается при помощи двух камер на щитке приборов, которые считывают положение глаз водителя.



К сожалению, фотография не может передать эффект объемного изображения на панели приборов

Помните такие альбомы с 3D-картинками, где нужно было определенным образом сфокусировать взгляд, чтобы увидеть объемного изображение? Так вот в Mercedes S-класс не водитель фокусирует взгляд, а картинка подстраивается под взгляд водителя. Правда, происходит эта фокусировка не мгновенно. Поэтому когда водитель садится за руль и бросает взгляд на «приборку», то картинка там поначалу плоская. Спустя пару секунд камеры ловят взгляд и превращают плоское изображение в 3D. Виртуальные «приборы» остаются на переднем плане, а, например, карта навигации словно уходит вглубь. К сожалению, фотография не в силах передать этот эффект.

Модифицированная интеллектуальная система MBUX по-прежнему позволяет подавать голосовые команды. И умеет предугадывать действия водителя. Например, если повернуться через правое плечо назад, то система с помощью камер распознает движение и опустит солнцезащитную шторку на заднем стекле. А еще в новом S-классе широко используется управление жестами. Например, «смахиванием» назад по крыше можно открыть панорамный люк.



Удлиненная версия имеет прибавку в 110 мм

Задний диван с двумя раздельными креслами предсказуемо хорош. Места для ног в избытке, есть два монитора в спинках передних кресел и отдельный планшет для управления различными функциями. Он встроен в центральный подлокотник. Его можно вытащить и использовать автономно. Кстати, производит этот планшет компания Samsung.





Понятно, что задние кресла типа «оттоманка» с подставками для ног и массажем — это далеко не базовое оснащение, также как и планшет. В шоу-руме представили практически максимально оснащенную версию. Как и положено в премиальном сегменте, списком дополнительного оборудования можно легко увеличить цену базового автомобиля в полтора раза. Стоимость условной базовой версии представленного в шоу-руме Mercedes S 450 — 112 340 евро. Еще 65 тысяч евро к цене добавили опции. Так что будьте осторожны в своих желаниях — прием заказов на новое поколение Mercedes S-класса уже открыт.

Mercedes S-класс W223 в деталях



На центральной консоли есть сразу два места для беспроводной зарядки



Кнопки на рулевом колесе — сенсорные



Амбиентная подсветка салона создает особую атмосферу. Цвет меняется в широком диапазоне



Даже кнопки регулировки кресла и те — сенсорные



Планшет от Samsung можно использовать автономно



Открыть панорамный люк можно жестом



Новый ключ мало похож на традиционный автомобильный



Диодные фары могут светить на 600 метров и гибко менять форму светового пучка



Выдвижные ручки сделаны в угоду аэродинамике



Эффектные задние фонари тоже светодиодные. Внутренняя структура состоит из отдельных вертикальных «кристаллов», которые подсвечиваются снизу