|
Вот почему он стоит больше 100 тысяч евро. В Минск привезли первый Mercedes S-класса нового поколения
Источник материала: Tut.by
В Минск привезли первый экземпляр Mercedes S-класса нового поколения с индексом W223. Базовая версия представительского седана S350 d будет стоить от 104 330 евро. Бензиновый S 450 — 110 586 евро. Остальные моторы будут доступны к заказу ориентировочно летом. Еще раньше мы собрали в отдельный текст все
Внешность
Первое впечатление от Mercedes S-класса W223, стоящего в затемненном шоу-руме — да он какой-то маленький! И это притом, что в Минск привезли длиннобазную версию, а сам автомобиль в новом поколении подрос по всем параметрам. Дизайнерские приемы удачно скрадывают истинные размеры автомобиля. У кузова мало острых граней и кричащих элементов. Зато выдающаяся аэродинамика — коэффициент Cx равен 0,22. Для сравнения — у Tesla Model 3 он равен 0,21.
Пришлось ради такой обтекаемости отказаться от антенны на крыше, а ручки дверей сделать утапливаемыми, как в той же Tesla Model S.
Одна из самых крутых фишек нового S-класс — это опциональные диодные фары с новой технологией Digital Light. Они не только могут освещать дорогу на 600 метров, но и умеют гибко играть световым пучком. Например, проецировать на дорогу предупреждающие символы или высвечивать стоящих на обочине пешеходов.
И все же снаружи новый S-класс не вызывает вау-эффекта. Красивый, динамичный, строгий и даже изящный, но не заставит восхищенно оборачиваться вслед. С другой стороны, владельцам это и не нужно. Как бы там ни было, больше всего хочется любоваться новым S-классом, сидя внутри.
Фантастический интерьер
Вот уж где трудно сдержать возглас восхищения, так это впервые открыв тяжелую дверь автомобиля. И снова к месту помянем все ту же Tesla Model S. Помните, как ее хаяли за отсутствие физических кнопок? И это было еще в далеком 2012 году. Так вот при разработке нового поколения S-класса взяли курс на избавление от этого анахронизма. Из салона убрали 37 лишних кнопок, заменив их сенсорами.
А стенания петролхедов закончились тем, что место центральной консоли в W223 занял здоровенный «планшет». Между прочим — с OLED-матрицей. Ее использовали по одной просто причине — она не боится попадания на нее солнечного света и не «слепнет».
Такие приземленные вещи, как удобство посадки или качество отделочных материалов нет смысла даже обсуждать. Как ни крути, это флагман. Поэтому настроек у кресла с полтора десятка, кожа и дерево в салоне — натуральные.
Одна из самых интересных фишек интерьера — приборная панель с эффектом 3D. Причем эффект создается при помощи двух камер на щитке приборов, которые считывают положение глаз водителя.
Помните такие альбомы с 3D-картинками, где нужно было определенным образом сфокусировать взгляд, чтобы увидеть объемного изображение? Так вот в Mercedes S-класс не водитель фокусирует взгляд, а картинка подстраивается под взгляд водителя. Правда, происходит эта фокусировка не мгновенно. Поэтому когда водитель садится за руль и бросает взгляд на «приборку», то картинка там поначалу плоская. Спустя пару секунд камеры ловят взгляд и превращают плоское изображение в 3D. Виртуальные «приборы» остаются на переднем плане, а, например, карта навигации словно уходит вглубь. К сожалению, фотография не в силах передать этот эффект.
Модифицированная интеллектуальная система MBUX по-прежнему позволяет подавать голосовые команды. И умеет предугадывать действия водителя. Например, если повернуться через правое плечо назад, то система с помощью камер распознает движение и опустит солнцезащитную шторку на заднем стекле. А еще в новом S-классе широко используется управление жестами. Например, «смахиванием» назад по крыше можно открыть панорамный люк.
Задний диван с двумя раздельными креслами предсказуемо хорош. Места для ног в избытке, есть два монитора в спинках передних кресел и отдельный планшет для управления различными функциями. Он встроен в центральный подлокотник. Его можно вытащить и использовать автономно. Кстати, производит этот планшет компания Samsung.
Понятно, что задние кресла типа «оттоманка» с подставками для ног и массажем — это далеко не базовое оснащение, также как и планшет. В шоу-руме представили практически максимально оснащенную версию. Как и положено в премиальном сегменте, списком дополнительного оборудования можно легко увеличить цену базового автомобиля в полтора раза. Стоимость условной базовой версии представленного в шоу-руме Mercedes S 450 — 112 340 евро. Еще 65 тысяч евро к цене добавили опции. Так что будьте осторожны в своих желаниях — прием заказов на новое поколение Mercedes S-класса уже открыт.
Mercedes S-класс W223 в деталях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот почему он стоит больше 100 тысяч евро. В Минск привезли первый Mercedes S-класса нового поколения
В Минске состоялась премьера нового поколения Mercedes S-класса. У флагмана появилось огромное количество новых функций, а стоит он будет от 104 300 евро за версию S 350 d.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)