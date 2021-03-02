В Гомеле столкнулись микроавтобус и трактор: пострадали женщина и ребенок

Источник материала: Tut.by

В Гомеле столкнулись и трактор и микроавтобус, есть пострадавшие, сообщает ЧП Гомель.

Авария произошла на перекрестке улицы Максима Богдановича и проспекта Космонавтов.

Пострадали пассажиры микроавтобуса — мама с ребенком, их увезла скорая.