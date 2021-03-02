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В Гомеле столкнулись микроавтобус и трактор: пострадали женщина и ребенок
Источник материала: Tut.by
В Гомеле столкнулись и трактор и микроавтобус, есть пострадавшие,
Авария произошла на перекрестке улицы Максима Богдановича и проспекта Космонавтов.
Пострадали пассажиры микроавтобуса — мама с ребенком, их увезла скорая.
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ДТП произошло на перекрестке улицы Максима Богдановича и проспекта Космонавтов.
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