Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз, чтобы избежать морщин и отеков

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Самая нежная и тонкая кожа на лице — вокруг глаз. Ее толщина составляет примерно полмиллиметра. В этой области практически нет подкожного жира, а слой дермы очень тонкий, и любое воздействие (мимика, вредные привычки, неправильный уход) приводит к быстрой потере упругости. Именно в этой области появляются первые признаки старения кожи.



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Секретами правильного ухода за нежной кожей вокруг глаз с журналистом информационного портала «Здоровые люди» поделилась врач-косметолог, дерматовенеролог медицинского центра санатория «Юность» Юлия Баранова.

Причины появления морщин

Помимо внутренних особенностей строения кожи вокруг глаз, на ее состояние и внешний вид влияние оказывают следующие внешние факторы.

Недосып. Хороший здоровый сон — главный помощник для сохранения красивой и молодой кожи. Причем не только вокруг глаз. Спать рекомендуется не меньше 8 часов.

Дефицит кислорода. Несмотря на ежедневную загруженность, нужно хотя бы час в день гулять на свежем воздухе. Эффект от таких прогулок будет виден практически сразу.

на свежем воздухе. Эффект от таких прогулок будет виден практически сразу. Вредные привычки. Они самым негативным образом отражаются на состоянии кожи, а тонкая и нежная кожа вокруг глаз страдает от воздействия табака и табачного дыма, чрезмерного употребления алкоголя в первую очередь.

и табачного дыма, чрезмерного употребления в первую очередь. Неправильный уход. Забыли смыть косметику, игнорируете специальные уходовые средства или вовсе не используете их? Первые морщинки не заставят себя ждать.

— Дело в том, что регенерация клеток кожи происходит ночью, — говорит Юлия Баранова. — Если не снимать косметику на ночь, поры кожи закупориваются, и это самым негативным образом влияет на ее состояние.

Неправильное питание. Нашей коже, как и всему организму в целом, необходимо правильное рациональное питание, достаточное количество витаминов и минералов.

— В первую очередь, во избежание излишней сухости кожи нужно пить достаточное количество воды в день (в среднем до 2 литров). Полезны также продукты, которые содержат витамин Е , который увлажняет, тонизирует, оказывает подтягивающий эффект и борется с возрастными изменениями кожи.

Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз



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Начинать активно ухаживать за кожей вокруг глаз специалисты рекомендуют с 25-летнего возраста. Главное правило — регулярность. Ежедневный утренний и вечерний уход включает три основных этапа: очищение, увлажнение и питание.

Дополнительно побаловать кожу вокруг глаз можно с помощью масок и патчей, которые активно питают и увлажняют, снимают отечность и убирают темные круги. Их можно использовать до трех раз в неделю - главное не пользоваться такими средствами на ночь.

Демакияж. Нельзя тереть и растягивать кожу, смывать косметику следует деликатными движениями, выбирать специальные средства с пометкой, что они подходят для глаз. Ватный диск со средством для демакияжа следует приложить на закрытый глаз и подержать его несколько секунд. Затем легкими движениями смыть макияж. Двигаться необходимо по так называемым массажным линиям: от центра лица вдоль роста брови, потом от внешнего уголка глаза к внутреннему. Тушь смывается вдоль роста ресниц — от корней к кончикам.

Крем. Крем необходимо наносить на деликатную кожу вокруг глаз дважды в день — утром и вечером. При выборе средства следует обращать внимание не только на состав (обязателен SPF-фактор), но и возрастной критерий. В зависимости от возраста кожу вокруг глаз беспокоят различные проблемы, на решение которых и будет направлено действие того или иного крема.

— Существует ряд внешних проявлений, которые не зависят от возраста — темные круги, мешки и отеки. В этом случае при выборе крема предпочтение следует отдать средству, которое предназначено для борьбы именно с этими проявлениями. В целом кремы для век увлажняют и питают нежную кожу, устраняют имеющиеся несовершенства, снимают следы усталости. Наносить его нужно по неподвижному веку по границе костного края орбиты. Если вы уже видите начинающиеся проблемы, на один крем надеяться не стоит, существует большое количество косметологических процедур. И чем раньше мы начинаем борьбу с возрастными изменениями в этой зоне, тем лучше.

При выборе косметических средств для ухода за кожей вокруг глаз обращайте внимание, чтобы в его составе не было минеральных масел, агрессивных отдушек, сильных консервантов, красителей и большого количества кислот. Желательно, чтобы в креме присутствовали такие ингредиенты, как антиоксиданты (витамины С и Е), гиалуроновая кислота, В3 и пептиды.

Маска. Интенсивно увлажняет, питает и восстанавливает кожу. Кстати, их можно приготовить и самостоятельно. Хорошим эффектом обладают маски из яблочного пюре, мелко растертой зелени петрушки и сырого картофеля.

Патчи. Одно из самых популярных средств для ухода за кожей. Патчи относятся к средствам «мгновенного действия», но косметологи не рекомендуют пользоваться ими постоянно.

Сыворотка. Помогает быстро восстановить кожу, возвращает ей мягкость, улучшает цвет. В состав продукта, как правило, входят ингредиенты, которые направлены на решение одной конкретной проблемы — например, разглаживание морщин или избавление от темных кругов. Сыворотку можно использовать как самостоятельное средство, так и перед нанесением крема. Пару капель сыворотки следует распределить от внутреннего уголка глаза к внешнему. Наносить ее нужно нежными похлопывающими движениями. Для большего эффекта сыворотку следует использовать курсами. Например, каждые два месяца в течение двух недель.

Как наносить крем вокруг глаз



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Наносить средства для ухода за кожей вокруг глаз следует исключительно по краю орбитальной кости: по кругу от внутренней части надбровной дуги к наружной, затем по нижней части орбитальной кости к центру. Движения должны быть легкими, точечными, без чрезмерного давления на эту область.

— Нельзя использовать много средства. Крем может попасть на слизистую глаза. Из-за этого утром вас «порадуют» мешки под глазами. Достаточно капли уходового средства размером с зернышко риса.

Крем наносится на чистую кожу как минимум за 15 минут до сна вечером и за 15 минут перед тем, как нанести макияж утром.

Эксперт отметила, что средство не стоит наносить на подвижное веко: при моргании оно самостоятельно распределится на всю область вокруг глаз. К тому же некоторые активные ингредиенты крема при нанесении на подвижное веко могут попасть на слизистую глаза и вызвать не самые приятные ощущения (например жжение).