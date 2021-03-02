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Сложности с движением по Могилеву могут возникнуть 4 марта из-за провластного автопробега
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 4 марта пройдет автопробег «Спасибо силовикам!», посвященный Дню белорусской милиции,
Участники автопробега соберутся на парковке торгового центра «Е-сити» в 10.30 и в 11 выедут по следующему маршруту: проспект Шмидта — улица Островского — проспект Пушкинский — площадь Орджоникидзе — улица Первомайская — улица Шкловское шоссе — деревня Гаи.
В Гаи возложат цветы к памятнику батальону милиции капитана Владимирова. Затем колонна по кольцевой дороге вернется в Могилев, выедет на улицу Крупскую и завершит маршрут около Могилевского института МВД на улице Крупской, 67, примерно в 12.30.
Количество участников автопробега неизвестно. Но даже если их будет несколько десятков, учитывая небольшое количество парковочных мест около института МВД, скорее всего, около 12.30 будет сложно найти место парковки и рядом с учебным заведением — то есть около военкомата и тюрьмы. Могилевским водителям стоит это учитывать.
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Автопробег посвящают Дню белорусской милиции.
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