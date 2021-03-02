Сложности с движением по Могилеву могут возникнуть 4 марта из-за провластного автопробега

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 4 марта пройдет автопробег «Спасибо силовикам!», посвященный Дню белорусской милиции, сообщает Mogilevnews.by. Судя по маршруту, возможно затруднение движения транспорта по городу. На всякий случай рассказываем, где и когда проедут участники автопробега.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Участники автопробега соберутся на парковке торгового центра «Е-сити» в 10.30 и в 11 выедут по следующему маршруту: проспект Шмидта — улица Островского — проспект Пушкинский — площадь Орджоникидзе — улица Первомайская — улица Шкловское шоссе — деревня Гаи.

В Гаи возложат цветы к памятнику батальону милиции капитана Владимирова. Затем колонна по кольцевой дороге вернется в Могилев, выедет на улицу Крупскую и завершит маршрут около Могилевского института МВД на улице Крупской, 67, примерно в 12.30.

Количество участников автопробега неизвестно. Но даже если их будет несколько десятков, учитывая небольшое количество парковочных мест около института МВД, скорее всего, около 12.30 будет сложно найти место парковки и рядом с учебным заведением — то есть около военкомата и тюрьмы. Могилевским водителям стоит это учитывать.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .