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Белорусу в мессенджер позвонил «сотрудник КГБ из Нацбанка». Мужчина лишился 6 тысяч рублей

02.03.2021 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорус стал жертвой интернет-мошенника, который представился «сотрудником КГБ из Нацбанка» во время звонка по Viber. Жертвой стал 48-летний житель Пружан, который лишился в общей сложности около 6 тыс. рублей. Ему предложили стать «приманкой» для поимки финансистов, которые «сливают» данные клиентов и похищают их деньги, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Абонент тщательно и долго обрабатывал белоруса, рассказывая о межведомственной (при участии КГК, КГБ и службы безопасности банка) спецоперации по поимке финансистов, которые «сливают» данные клиентов и похищают их деньги. Подлинность такой информации «подтвердили» звонившие позже «сотрудники» указанных ведомств.

Мужчину убедили перевести 1000 рублей на конкретный расчетный счет, откуда, согласно легенде, деньги должны были похитить, а злоумышленников поймать с поличным. На следующий день жителю Пружан снова позвонили, но на этот раз уговорили взять кредит и перевести около 5 тыс. рублей на другой счет. После «сотрудники» исчезли.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц, следователи возбудили уголовное дело. Милиция устанавливает причастных к преступлению лиц и возможных жертв.

Специалисты не рекомендуют вступать в разговоры с «работниками банков» и иных организаций, а при опасении за свои средства прерывать разговор и перезванивать на официальные номера.

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Белорус стал жертвой интернет-мошенника, который представился «сотрудником КГБ из Нацбанка» во время звонка по Viber. Жертвой стал 48-летний житель Пружан, который...
 
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