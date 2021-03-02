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В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

02.03.2021 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В первые дни весны белорусский импортер Mercedes начал индивидуальные показы нового флагмана — S-Class W223. Послезавтра машину выставят в шоурум на всеобщее обозрение. Ну а пока вы можете познакомиться с самой важной новинкой года от Mercedes хотя бы по фотографиям. S-Class'2021 собирается сохранить звание самого продаваемого седана F-класса на нашей планете.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Стилистически W223 схож с другими новыми Mercedes. В облике легко угадываются черты как относительно доступного A-Class Sedan, так и нового CLS, а также только что рассекреченного C-Class W206. Дизайнеры хорошенько поработали над аэродинамикой большого седана — коэффициент лобового сопротивления нового S-Class составляет рекордные 0,22. У модели впервые появились выдвижные дверные ручки.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

В многослойном стекле S-Class используется специальная пленка, призванная изолировать салон от посторонних звуков. Уже в базовой комплектации машина оснащена светодиодной системой Multibeam Led. Топовая оптика может похвастаться технологией Digital Light, когда каждая фара содержит свыше 1 миллиона подвижных микрозеркал, которые проецируют свет в нужную точку. Система реагирует на изменение условий движения, дороги или погоды. Фары предусмотрительно подсвечивают пешеходов и дорожные знаки, опускают свет, когда радары зафиксировали встречный автомобиль, и буквально рисуют предупреждающие символы на дорожном полотне.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Задние фонари сменили вертикальную ориентацию на горизонтальную и тоже адаптируются к внешним условиям освещения. Если, например, автомобиль стоит в темноте на светофоре и нажата педаль тормоза, то фонари стоп-сигнала светят приглушенно, чтобы не слепить водителей позади.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

В салоне на 27 физических кнопок меньше, чем у W222. Все органы управления постепенно переселяются по ту сторону сенсорных поверхностей (они присутствуют на дверях, потолке, руле и дисплеях). У машины используется мультимедийная система MBUX второго поколения, которая может синхронизироваться не только с вашим смартфоном, но и с домашними устройствами — например, умным домом и бытовыми приборами.






Открыть панорамную крышу можно жестом или голосовой командой. Общее число экранов в интерьере достигает шести — MBUX, приборная панель, два дисплея для пассажиров заднего ряда, сенсорный планшет в центральном подлокотнике и проекционный дисплей перед водителем.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Активная подсветка салона серьезно доработана. Теперь водитель и пассажиры могут выбирать каждый свой цвет настроения. Мало того, подсветка сигнализирует красным, предупреждая об опасности, например, при попытке открыть дверь в критичной близости от проезжающего автомобиля или велосипедиста.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Безусловно, самый дорогой седан Mercedes оснащен большим количеством камер, радаров и ультразвуковых датчиков. Mercedes «видит» пешеходов, велосипедистов и другие машины. Автомобиль предупреждает об угрозе и, если нужно, активно помогает водителю. Например, если S-Class «чувствует», что реакции водителя для торможения и предотвращения аварии недостаточно, произойдет автономное торможение, вплоть до полной остановки. А при угрозе бокового удара этот Mercedes за доли секунды способен поднять пневмоподвеску на 8 сантиметров, чтобы удар пришелся по большей части на порог — самое крепкое место кузова. Кроме того, для снижения риска травм надувается боковая подушка кресла, чтобы сместить водителя или переднего пассажира подальше от двери и ближе к центру авто.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Пневмоподвеска в движении «опрашивает» колеса более 1000 раз в секунду. Подвеска подстраивает каждое колесо под дорожную ситуацию. Так, обнаружив впереди препятствие, по которому можно проехать, S-Class приподнимет подвеску и убережет от повреждений днище. А пассажиры даже не почувствуют изменений в рельефе дороги.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

В опциях для S-Class впервые появились подруливающие задние колеса. Эта функция адаптирует угол поворота максимум на 10 градусов. Диаметр разворота пятиметрового S-Class сократился на 2 метра и теперь даже меньше, чем у самого компактного седана Mercedes-Benz — у A-Class.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Для новинки Mercedes предлагается так называемый «4D-звук» — система Burmester® 4D класса High End. В подушки сидений встроены восемь динамиков, чтобы вы могли не только услышать, но и почувствовать вибрации низких частот. Во время разработки S-Class немцы уделяют огромное внимание второму ряду — ведь именно здесь часто ездят владельцы данной машины. Задние кресла имеют по 19 электромоторчиков, чтобы подогнать форму подушки и спинки под фигуру пассажира. Представительские кресла трансформируются в практически плоскую поверхность с наклоном до сорока трех с половиной градусов и вкупе с подпором для ног создают идеальные условия для отдыха и комфортного сна в длительных поездках.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Еще одна особенность представительского сиденья — подушка регулируется отдельно от спинки сидения. Есть функция массажа горячими камнями. А еще в новом S-Class доступен обогрев зоны шеи и плеч для пассажиров второго ряда.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Для белорусов пока предусмотрены две версии новой «Эски» — S350d (от 104 331 евро по курсу) и S450 (от 110 586 евро по курсу). Остальные моторы будут доступны к заказу ориентировочно летом. Дизельная версия оснащается 3-литровым рядным мотором с шестью цилиндрами. Мощность — 286 л. с., крутящий момент — 600 Н·м. Разгон до сотни у 350d занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Смешанный расход — около 7 литров на 100 км.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу

Бензиновый вариант тоже оборудован рядной «шестеркой» объемом 3 литра. Здесь уже 367 л. с. и 500 Н·м. Первые 100 км/ч такой седан набирает за 5,1 секунды. Ограничитель сработает на 250 км/ч. Средний расход топлива — более 8 литров на сотню. Привод у всех версий — полный.

В Минск приехал новый Mercedes S-Class. Цены — от 104 тысяч евро по курсу
Mercedes-Benz S-Класс V (W221) На пружинах, 2005 г.в., 260 000 км
черный, седан, бензин 5.5 л, автоматическая, задний привод
28 101 р.
10 800$ / 8947€
Mercedes-Benz S-Класс V (W221) Рестайлинг, 2011 г.в., 188 000 км
черный, седан, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
40 199 р.
15 450$ / 12 799€
Mercedes-Benz S-Класс IV (W220) S320 TDI, 2002 г.в., 277 000 км
серебристый, седан, дизель 3.2 л, автоматическая, задний привод
16 392 р.
6300$ / 5219€
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В первые дни весны белорусский импортер Mercedes начал индивидуальные показы нового флагмана — S-Class W223. Послезавтра машину выставят в шоурум на всеобщее обозрение. Ну...
 
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