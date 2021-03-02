В аварии на трассе Р66 погибли три человека, в их числе отец и его новорожденная дочь

Источник материала: Onliner

В Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок, сообщает Следственный комитет. Авария произошла сегодня, 2 марта, в Волковысском районе. Citroеn выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen.

Как сообщается, в результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время следователи УСК по Гродненской области с участием сотрудников ГАИ и ГКСЭ работают на месте ДТП.









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