«Цены от 2 с половиной рублей и без перекупов». Узнали, кто и как будет торговать тюльпанами на 8 Марта

Источник материала: Onliner

Вот-вот привычные улицы столицы превратятся в торговые цветочные ряды — тюльпаны, мимозы и розы расцветут везде: на рынках, возле магазинов и пешеходных переходов, а особенно около станций метро, там количество цветочников на квадратный метр будет зашкаливать. Узнали, какие площадки организовали для торговли и какую цену установят на тюльпаны.

Торговать на улицах Минска можно с 5 по 8 марта, для этого необходимо разрешение на место, которое выдает администрация района до 4 марта (включительно). В этом году перекупщикам запретили торговать (посредники?) на улицах и допустят к торговле только тех граждан, которые смогут документально доказать, что цветы выращены на их участке либо на участке их близкого родственника. Почему так? Администрации районов ссылаются на докладную записку Главного управления торговли Мингорисполкома от 16.02.2021. Всем остальным торговать остается на рынках, нужно всего лишь оплатить место.

До дня начала торговли надо подать в налоговый орган письменное уведомление с указанием деятельности по торговле цветами, места и даты торговли. На основании расчета налоговой заплатить налог и сделать в инспекции отметку на квитанции об уплате налога. При торговле квитанцию иметь при себе, а также ксерокопию паспорта и справки о том, что цветы выращены в подсобном хозяйстве.

Основные льготы при налогообложении торговли цветами:

пенсионерам меньше на 20%;

инвалидам на 20%;

многодетным на 20%;

родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на 20%;

инвалиды I и II группы, воспитывающие детей до 18 или детей, получающих образование на дневной форме, освобождены от уплаты налога.

Для доставки цветов и торговли через интернет необходима регистрация в качестве ИП, физлицо может лишь рекламировать свою точку на рынке. Кроме того, ИП не имеет ограничений по местам продажи цветов: можно и на рынках, и в установленных местах, осуществлять доставку на дом, разносную торговлю, выездную торговлю, торговать через павильон, киоск, магазин, через интернет-магазин и т. д. На весь товар у ИП должны быть документы, подтверждающие приобретение товаров (накладные, в том числе из РФ).

Цены на тюльпаны будут в промежутке 2,5—3 рубля за штуку, все зависит от предприимчивости того или иного садовода. В администрациях районов напоминают, что за осуществление несанкционированной торговли предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин.