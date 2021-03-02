Лукашенко объявил о пересмотре отношений с Россией и ревизии договоренностей

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«Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений», - сказал он.

«Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина (премьер-министр России Михаил Мишустин. - Прим.). Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем». Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу», - рассказал Лукашенко.

«И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно», - заявил Лукашенко.

«Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и Правительству, и Госсекретариату, Минобороны надо более активно себя вести», - сказал Лукашенко.

«Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно», - подчеркнул белорусский правитель.

«Может, у них будет к этому интерес. Не будет - мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный, - отметил Лукашенко. - Азот из природного газа - если «Газпрому» интересно, мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят упрекнуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой - чушь полная. Мы пока обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, своими денежными средствами».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко объявил о пересмотре отношений с Россией и ревизии договоренностей При этом политик заявил, что тематика открытия новых кредитных линий в Сочи не поднималась.