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Лукашенко объявил о пересмотре отношений с Россией и ревизии договоренностей

02.03.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко объявил о пересмотре отношений с Россией и ревизии договоренностей
Фото: ТАСС
На совещании в Минске 2 марта Александр Лукашенко вновь заговорил о «дорожных картах», которые он представил Владимиру Путина на встрече в Сочи. По словам белорусского политика, по большинству из них нет никаких вопросов, их можно подписывать прямо сейчас. Но по нескольким направлениям сотрудничества есть некоторые нюансы, их намерены доработать.

В частности, как сообщил Александр Лукашенко, стороны уже давно обсуждают возможное сближение налоговых систем.

«Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений», - сказал он.


Говоря о сближении налогового законодательства, Лукашенко пояснил, что эта тема будет еще раз обсуждаться на уровне специалистов.

«Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина (премьер-министр России Михаил Мишустин. - Прим.). Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем». Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу», - рассказал Лукашенко.



По его словам, на встрече с Владимиром Путиным также был «очень серьезно» подвергнут анализу вопрос двусторонней кооперации.

В качестве примера Лукашенко привел гражданский авиационный завод, который был вынесен за пределы столицы в район Национального аэропорта Минск. Политик напомнил, что на саммите ЕАЭС российской стороной поднималась тема возможной кооперации в авиационной отрасли с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер. Речь, например, может идти о том, чтобы некоторые части, комплектующие, обслуживание передать зарубежным партнерам в ЕАЭС.

«И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно», - заявил Лукашенко.


В этом же ключе он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая «Интеграл», авиационное, бронетехническое направления.

«Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и Правительству, и Госсекретариату, Минобороны надо более активно себя вести», - сказал Лукашенко.


При этом политик заявил, что тематика открытия новых кредитных линий во время встречи с Путиным в Сочи не поднималась.

«Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно», - подчеркнул белорусский правитель.


По его словам, единственное предложение белорусской стороны в финансовой сфере касалось возможного участия «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота».

«Может, у них будет к этому интерес. Не будет - мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный, - отметил Лукашенко. - Азот из природного газа - если «Газпрому» интересно, мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят упрекнуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой - чушь полная. Мы пока обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, своими денежными средствами».


Лукашенко отметил, что некоторые по-прежнему критикуют Беларусь за ее многовекторность. При этом, обратил он внимание, такие люди даже не знают, в чем суть внешней политики белорусского государства.

«Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой. Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках, в третьих странах. И мы должны это обеспечивать и дипломатически, и политически», - приводит слова политика сайт president.gov.by.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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При этом политик заявил, что тематика открытия новых кредитных линий в Сочи не поднималась.
 
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