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Массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске прошли массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов
Информация поступила из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района и от Свободного профсоюза студентов.
Среди задержанных оказались ютуб-блогер Ольга Токарчук, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Александр Паршенков из БГУ, Александр Новиков и Руслан Литвин.
Имена остальных пока неизвестны, передает
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В Минске прошли массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов
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