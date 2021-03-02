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Лукашенко рассказал о своих переговорах с Путиным. Вы ему верите?

02.03.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере провел 2 марта Александр Лукашенко и сообщил на нем якобы подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным.

Также он прокомментировал то, что писали об этой встрече различные источники. Он назвал 70% подобных сообщений враньем и выдумками.

– После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с президентом России, мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока. Прежде всего министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы. 

Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений, – цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, на встрече с Путиным не обсуждалось предоставление кредита Беларуси, этого вопроса изначально не было в повестке. Не было на переговорах и вопроса о трансфере власти, о чем писали некоторые ресурсы.

На встрече в Сочи, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате "союзного государства", вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним.

– Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства. Изначально – как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти, – сказал Лукашенко о том, что обсуждал с Путиным.

Он прокомментировал и появившуюся в некоторых источниках информацию о вхождении в состав России.

– И мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. 

А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий, – заявил он.
 
 
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Совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере провел 2 марта Александр Лукашенко и сообщил на нем якобы подробности недавних...
 
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