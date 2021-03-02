ЕАБР предупреждает: административное ограничение роста цен может вызвать в Беларуси дефицит товаров

Политика административного ограничения роста цен, если она будет проводиться в Беларуси длительное время, может привести к дефициту товаров. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития, позиция которых опубликована в телеграм-канале банка.



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«Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости», — считают аналитики ЕАБР.

По оценкам евразийского банка, инфляция в Беларуси останется в феврале—марте в диапазоне 8—8,5% год к году, а до конца октября будет выше 7% в годовом выражении.

Как сообщалось, постановлением правительства Беларуси № 100 от 23 февраля ограничены цены на 62 наименования социально значимых товаров (в основном продукты питания) и 50 наименований лекарств. С марта поставщикам перечисленных товаров разрешено повышать цены не более чем на 0,2% в месяц.

Постановление вызвало общественный резонанс. Бизнес-союзы критически отнеслись к принятому решению.

«Социально значимые товары, в том числе импортные, зачастую относятся к низкомаржинальной продукции. Соответственно, если курсы иностранных валют вырастут, то продавать привозные продукты питания по старым ценам будет весьма затруднительно, и они могут начать пропадать с полок магазинов», — отметил в комментарии БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Поэтому, подчеркнул он, госорганам нужно быть «максимально бдительными», чтобы в условиях жесткого ценового контроля не упустить негативные явления на потребительском рынке.

По его мнению, нынешняя форма ценового регулирования, которая выражается в максимальном ограничении темпов роста цен, «означает, что государству нужно получить эффект от ценового контроля немедленно».

«При этом очевидно, что применение такого инструментария для сдерживания цен в средне- и долгосрочном периоде может изобиловать отрицательными последствиями. Поэтому надеемся, что заморозка цен, используемая сейчас, будет применяться в краткосрочном периоде, который не превысит трех месяцев», — сказал Швец.