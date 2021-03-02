ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕАБР предупреждает: административное ограничение роста цен может вызвать в Беларуси дефицит товаров

02.03.2021 15:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Политика административного ограничения роста цен, если она будет проводиться в Беларуси длительное время, может привести к дефициту товаров. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития, позиция которых опубликована в телеграм-канале банка.

ЕАБР предупреждает: административное ограничение роста цен может вызвать в Беларуси дефицит товаров
Фото из Википедии носит иллюстративный характер

«Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости», — считают аналитики ЕАБР. 

По оценкам евразийского банка, инфляция в Беларуси останется в феврале—марте в диапазоне 8—8,5% год к году, а до конца октября будет выше 7% в годовом выражении.

Как сообщалось, постановлением правительства Беларуси № 100 от 23 февраля ограничены цены на 62 наименования социально значимых товаров (в основном продукты питания) и 50 наименований лекарств. С марта поставщикам перечисленных товаров разрешено повышать цены не более чем на 0,2% в месяц.

Постановление вызвало общественный резонанс. Бизнес-союзы критически отнеслись к принятому решению.

«Социально значимые товары, в том числе импортные, зачастую относятся к низкомаржинальной продукции. Соответственно, если курсы иностранных валют вырастут, то продавать привозные продукты питания по старым ценам будет весьма затруднительно, и они могут начать пропадать с полок магазинов», — отметил в комментарии БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец. 

Поэтому, подчеркнул он, госорганам нужно быть «максимально бдительными», чтобы в условиях жесткого ценового контроля не упустить негативные явления на потребительском рынке.

По его мнению, нынешняя форма ценового регулирования, которая выражается в максимальном ограничении темпов роста цен, «означает, что государству нужно получить эффект от ценового контроля немедленно». 

«При этом очевидно, что применение такого инструментария для сдерживания цен в средне- и долгосрочном периоде может изобиловать отрицательными последствиями. Поэтому надеемся, что заморозка цен, используемая сейчас, будет применяться в краткосрочном периоде, который не превысит трех месяцев», — сказал Швец.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политика административного ограничения роста цен, если она будет проводиться в Беларуси длительное время, может привести к дефициту товаров. К такому выводу...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску затрымалі як мінімум 13 блогераў і адміністратараў тэлеграм-чатаў. СЬПІС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by