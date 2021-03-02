ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страшное ДТП в Волковысском районе — погибли два водителя и новорожденный ребенок

02.03.2021 15:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на автодороге Р-66 в Волковысском районе.

Страшное ДТП в Волковысском районе — погибли два водителя и новорожденный ребенок

По информации Следственного комитета,   автомобиль «Ситроен» вылетел на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном».

Полученные в результате аварии травмы оказались не совместимыми с жизнью для 21-летнего водителя «Ситроена» и его новорожденной дочери.

Страшное ДТП в Волковысском районе — погибли два водителя и новорожденный ребенок

Сообщается, что супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Второй водитель (62 года) скончался в больнице.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на автодороге Р-66 в Волковысском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Масква — стратэгічны саюзьнік». Мінабароны Беларусі і Расеі падпісалі пяцігадовую праграму партнэрства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by