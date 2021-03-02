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Задержана YouTube-блогер Ольга Токарчук
Источник материала: Tut.by
Блогер Ольга Токарчук, которая ведет свой YouTube-канал, была задержана 2 марта у себя в квартире. По словам ее матери, ее увезли в РУВД Первомайского района Минска.
Как нам рассказала ее мать, на прошлой неделе Ольгу пытались вызвать в РУВД Первомайского района, однако повестку она не получила.
Сегодня, 2 марта, примерно в 10.30 Ольга позвонила своей матери и сказала, что ее задерживают — на момент звонка она собирала вещи. По словам Ольги, причиной стало «оскорбление должностного лица». После этого ее увезли в Первомайское РУВД.
Что грозит блогеру, пока неизвестно.
Напомним, что в предыдущий раз Токарчук задержали 25 января — тогда муж Ольги Дмитрий пояснил, что супругу задержали на 72 часа за одиночный пикет, во время которого она выпускала шарики из окна.
На канале Ольги Токарчук — более 30 тысяч подписчиков.
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Об этом нам сообщила ее мать.
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