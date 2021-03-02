Задержана YouTube-блогер Ольга Токарчук

Источник материала: Tut.by

Блогер Ольга Токарчук, которая ведет свой YouTube-канал, была задержана 2 марта у себя в квартире. По словам ее матери, ее увезли в РУВД Первомайского района Минска.



Кадр из видео Ольги Токарчук

Как нам рассказала ее мать, на прошлой неделе Ольгу пытались вызвать в РУВД Первомайского района, однако повестку она не получила.

Сегодня, 2 марта, примерно в 10.30 Ольга позвонила своей матери и сказала, что ее задерживают — на момент звонка она собирала вещи. По словам Ольги, причиной стало «оскорбление должностного лица». После этого ее увезли в Первомайское РУВД.

Что грозит блогеру, пока неизвестно.

Напомним, что в предыдущий раз Токарчук задержали 25 января — тогда муж Ольги Дмитрий пояснил, что супругу задержали на 72 часа за одиночный пикет, во время которого она выпускала шарики из окна.

На канале Ольги Токарчук — более 30 тысяч подписчиков.