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Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба
Источник материала: Хартия'97
Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба
Армен Саркисян хочет завершить политический кризис в стране как можно скорее.
Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать указ премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, передает
Отмечается, что президент пошел на это, исходя из желания как можно скорее завершить политический кризис в стране. Он также пообещал обратиться в Конституционный суд, который должен будет принять итоговый вердикт по поводу отставки Гаспаряна, говорится в сообщении.
Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На фоне этого премьер издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, его поддержали сотрудники спецслужб.
В свою очередь, Саркисян отказался подписать документ и призвал противоборствующие стороны к солидарности. Позднее с требованием не препятствовать увольнению главы Генштаба к президенту также обратился Совет безопасности.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.
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Армен Саркисян хочет завершить политический кризис в стране как можно скорее.
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