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Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба

02.03.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба

  • 2.03.2021, 15:26
Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба
Армен Саркисян

Армен Саркисян хочет завершить политический кризис в стране как можно скорее.

Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать указ премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, передает ТАСС со ссылкой на аппарат политика.

Отмечается, что президент пошел на это, исходя из желания как можно скорее завершить политический кризис в стране. Он также пообещал обратиться в Конституционный суд, который должен будет принять итоговый вердикт по поводу отставки Гаспаряна, говорится в сообщении.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На фоне этого премьер издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, его поддержали сотрудники спецслужб.

В свою очередь, Саркисян отказался подписать документ и призвал противоборствующие стороны к солидарности. Позднее с требованием не препятствовать увольнению главы Генштаба к президенту также обратился Совет безопасности.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.

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Армен Саркисян хочет завершить политический кризис в стране как можно скорее.
 
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