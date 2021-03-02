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Экс-глава Института социологии НАН: Бело-красно-белый флаг превращается в общенациональный

02.03.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-глава Института социологии НАН: Бело-красно-белый флаг превращается в общенациональный

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  • 2.03.2021, 14:47
Экс-глава Института социологии НАН: Бело-красно-белый флаг превращается в общенациональный

Будущее — за историческим знаменем.

Бывший глава Института социологии НАН Геннадий Коршунов уверен, что по результатам 2020 года произошла перекодировка символов. Формально красно-зеленый флаг - официальный государственный. "И если до того красно-зеленый флаг воспринимался большинством нейтрально, то сейчас он становится символом насилия, флагом автозаков", - подчеркивает Коршунов в комментарии "Немецкой волне".

А бело-красно-белый флаг, убежден он, превращается в общенациональный: "Этот флаг как был знаком национального возрождения, таким он сейчас и воспринимается".

Геннадий Коршунов видит будущее за историческим знаменем. "Не флаги разрывают общество. Не флагам его и собирать. Но в рамках более долгой перспективы я бы сказал, что скорее БЧБ сможет объединить. Потому что те смыслы, которыми сейчас нагружаются БЧБ-флаги, безусловно, гораздо более позитивные", - уверен он.

Минский социолог считает, что раскола в белорусском обществе нет, а есть "очень небольшая группа людей, которая против протестов и поддерживает власть".

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