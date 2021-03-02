Источник материала: Хартия'97

Россия и НАТО устроили «репетицию» морского сражения на Крайнем Севере 2.03.2021, 14:39

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Необычная дуэль произошла у берегов Норвегии.

Россия и НАТО недавно провели маневры на крайнем Севере, которые стали репетицией возможного морского сражения. Об этой необычной «дуэли» рассказал американский Forbes . Российский ракетный крейсер провел учебный бой, отрабатывая задачи по нанесению ударов по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде у северо-восточного побережья Норвегии.

На прошлой неделе крайний Север был зоной условных боевых действий, когда войска России и НАТО проводили там свои учения, устроив своего рода дуэль.

Канадские, немецкие и норвежские военные корабли, истребитель-невидимка F-35 ВВС Норвегии и бомбардировщики B-1 ВВС США сосредоточились у западного побережья Норвегии для отработки задач радиоэлектронной борьбы и уничтожения противокорабельных ракет противника.

Тем временем мощный российский ракетный крейсер провел учебный бой, отрабатывая задачи по нанесению ударов по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде у северо-восточного побережья Норвегии.

В учениях НАТО «Дайнемик Гард» (Dynamic Guard) были задействованы мощные воздушные и морские силы, в том числе фрегат «Галифакс» (Halifax) ВМС Канады и ракетные катера норвежских ВМС «Стейль» (Steil) и «Сторм» (Storm). Поддержку боевых кораблей осуществлял немецкий танкер «Шпессарт» (Spessart).

Фрегат и танкер находятся в составе 1-й Постоянной морской группы НАТО (SNMG 1).

С авиабазы Орланд, расположенной в центральной Норвегии, для участия в учениях прилетели два американских стратегических бомбардировщика B-1 и, по меньшей мере, один норвежский истребитель F-35. Три бомбардировщика B-1 были переброшены в Орланд 22 февраля в качестве «Бомбардировочной оперативной группы» («Bomber Task Force») для выполнения миссии, рассчитанной на несколько месяцев.

Учения подтвердили то, что предсказывали наблюдатели, когда ВВС США объявили в прошлом месяце о переброске В-1 — эти сверхзвуковые стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности были переброшены в Норвегию, в частности, для отработки действий на случай возможного морского сражения с ВМФ России.

Учения НАТО носили оборонительный характер. Эти учения «позволяют группе SNMG1 повысить или иным образом подтвердить уровень нашей подготовки, знаний и опыта в ведении радиоэлектронной борьбы и обеспечении противоракетной обороны кораблей в особой и сложной оперативной обстановке», сказал коммодор Брэдли Питс (Bradley Peats), канадский командующий группы SNMG1.

Но противоракетная оборона кораблей является следствием наступательной противолодочной войны. В ракетном бою между кораблями противоборствующие морские группы будут наносить взаимные удары противокорабельными ракетами, пытаясь сбить приближающиеся ракеты. Группа, которая защищает себя и одновременно сокрушает оборону противника, побеждает.

Совершенно ясно, как Брэдли Питс распорядился находящимися под его командованием силами. Фрегат «Галифакс» водоизмещением 4800 тонн был самым большим из трех боевых кораблей в составе сил НАТО — и самым оснащенным. На «Галифаксе» установлены РЛС «Морской Жираф» (Sea Giraffe) и две восьмиячеечные пусковые установки для усовершенствованных зенитных ракет «Морской Воробей» (Evolved Sea Sparrow) дальностью около 45 километров, а также система РЭБ SLQ-505.

В отличие от «Галифакса», на норвежских ракетных катерах (водоизмещением всего 275 тонн каждый) нет РЛС дальнего действия и ракет класса «поверхность-воздух». На них установлены системы постановки помех CS-3701, но, очевидно, что их мощность не столь велика, как у фрегата с его собственной системой РЭБ.

В военное время такие фрегаты, как «Галифакс», должны быть задействованы вместе с ракетными катерами наподобие «Стайль» и «Сторм», защищая небольшие корабли от российских противокорабельных ракет и помогая малым кораблям подойти на достаточно близкое расстояние к русским (километров на 150), чтобы наносить удары своими противокорабельными ракетами NSM. Стоит отметить, что сам «Галифакс» вооружен восьмью противокорабельными ракетами «Гарпун» (Harpoon) дальностью 150 километров.

Неясно, какую функцию в учениях «Дайнемик Гард» выполняли бомбардировщики B-1 и истребитель F-35. Но в военное время бомбардировщики B-1 с их новыми противокорабельными ракетами дальностью порядка 500 километров были бы в числе самых мощных средств уничтожения кораблей противника на театре военных действий. Истребители F-35 могли бы прикрывать бомбардировщики в случае решительного наступления больших самолетов противника.

Учения «Дайнемик Гард» продемонстрировали, как НАТО может противостоять российским кораблям, задействовав морские и воздушные силы, сочетая оборонительные и наступательные вооружения.

Подводные лодки, очевидно, также сыграют важную роль — обнаруживая и атакуя российские корабли и прикрывая корабли НАТО от российских подводных лодок. Поэтому неудивительно, что пока корабли и самолеты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот провел учения у восточного побережья страны, отрабатывая задачи противолодочной борьбы.

В начале февраля российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска, расположенного на севере России, в Баренцево море.

«В течение нескольких дней экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию в море, проведет ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите, а также противовоздушной и противолодочной обороне», — сообщили в Кремле.

«В рамках выполнения противолодочных задач, которым будет уделено основное внимание, крейсер отработает взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществит учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнит стрельбы морским противолодочным оружием».

После завершения учений крейсер отправился в Североморск и, что интересно, выбрал обходной маршрут. 22 февраля 12500-тонный крейсер (который со своими 104 зенитными ракетами и 16 противокорабельными ракетами П-500 дальностью 500 километров) является одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире, взял курс на юг — в Варангер-фьорд, расположенный к западу от российского полуострова Рыбачий. Через этот фьорд проходит российско-норвежская морская граница.

«В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали», — сказал в интервью изданию «Баренц Обсервер» (Barents Observer) пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал (Brynjar Stordal).

Стоит отметить, что «Маршал Устинов», следуя на базу, отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию бомбардировщиков B-1.

Американские бомбардировщики должны находиться в Орланде в течение нескольких месяцев — участвовать в учениях, осуществлять патрулирование и, возможно, устраивать российским войскам «интеллектуальные ловушки». Так что ждем новых военных учений, новых провокационных маневров и новых предварительных обзоров военных планов НАТО и России.

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