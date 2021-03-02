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Курс белорусского рубля существенно упал

02.03.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс белорусского рубля существенно упал

  • 2.03.2021, 14:34
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Курс белорусского рубля существенно упал

Чем завершились торги на валютно-фондовой бирже?

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились существенным ослаблением белорусского рубля, сообщают naviny.online.

Большего всего подрос доллар. Плюс составил сразу 0,0215 пункта — 2,6234 белорусского рубля.

Более копейки (+0,0108) добавил евро — 3,1515 белорусского рубля.

Несмотря на падение в начале сессии, по ее итогам укрепился на 0,0015 пункта и российский рубль — 3,5161 белорусского рубля за 100 российских.

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Чем завершились торги на валютно-фондовой бирже?
 
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