﻿ «Евровидение-2021» пройдет в праздничном очном формате, но, возможно, без зрителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Евровидение-2021» пройдет в праздничном очном формате, но, возможно, без зрителей

02.03.2021 15:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о том, что, несмотря на все сложности, «Евровидение» пройдет в мае в Нидерландах. Как и было запланировано одним из возможных сценариев. «Дух и традиции песенного конкурса „Евровидение“ заключаются в том, чтобы объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости достичь этого в Роттердаме в мае», — сказал Мартин Остердал, исполнительный директор конкурса.

Все артисты будут выступать в прямом эфире.

С помощью обширного тестирования, ношения масок, гигиенических мер, внимания к вентиляции и инновационных мероприятий мы создадим среду, в которой и артисты, и пресса смогут работать максимально безопасно, — говорят организаторы.

Всем участникам песенного конкурса «Евровидение» из-за рубежа рекомендуется отправиться в карантин на 5 дней до вылета в Голландию, и они должны пройти тест на COVID-19 с отрицательным результатом максимум за 72 часа до вылета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации (количество мест будет сокращено) должны оставаться и выезжать только на репетицию и выступления по программе.

Решение о том, сможет ли аудитория присутствовать на шоу, будет принято позднее.

Важно, что протокол может быть скорректирован в любое время, если возникнет потребность в новых разработках, и начнется еще до прибытия артистов и делегаций в принимающий город.

2 полуфинала пройдут во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая. Финал, состоящий из 26 песен, состоится в субботу, 22 мая.

Участник от Беларуси пока не объявлен.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о том, что, несмотря на все сложности, «Евровидение» пройдет в мае в Нидерландах. Как и было запланировано одним из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by