«Евровидение-2021» пройдет в праздничном очном формате, но, возможно, без зрителей

Источник материала: Onliner

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о том, что, несмотря на все сложности, «Евровидение» пройдет в мае в Нидерландах. Как и было запланировано одним из возможных сценариев. «Дух и традиции песенного конкурса „Евровидение“ заключаются в том, чтобы объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости достичь этого в Роттердаме в мае», — сказал Мартин Остердал, исполнительный директор конкурса.

Все артисты будут выступать в прямом эфире.

— С помощью обширного тестирования, ношения масок, гигиенических мер, внимания к вентиляции и инновационных мероприятий мы создадим среду, в которой и артисты, и пресса смогут работать максимально безопасно, — говорят организаторы.

Всем участникам песенного конкурса «Евровидение» из-за рубежа рекомендуется отправиться в карантин на 5 дней до вылета в Голландию, и они должны пройти тест на COVID-19 с отрицательным результатом максимум за 72 часа до вылета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации (количество мест будет сокращено) должны оставаться и выезжать только на репетицию и выступления по программе.

Решение о том, сможет ли аудитория присутствовать на шоу, будет принято позднее.

Важно, что протокол может быть скорректирован в любое время, если возникнет потребность в новых разработках, и начнется еще до прибытия артистов и делегаций в принимающий город.

2 полуфинала пройдут во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая. Финал, состоящий из 26 песен, состоится в субботу, 22 мая.

Участник от Беларуси пока не объявлен.