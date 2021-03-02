- Раскола в By_Pol не было и нет, инициатива работает в штатном режиме.





- Участники By_Pol связаны письменными договорными обязательствами о неразглашении данных, что исключает возможность каких-либо комментариев относительно внутреннего устройства инициативы.





- Этими же договорными обязательствами членам инициативы запрещено быть участниками каких-либо проектов, прямо или косвенно дублирующих деятельность By_Pol, в том числе в случае выхода из рядов By_Pol.





- Наряду с кибератаками на наши ресурсы, информационных атак на By_Pol, Nexta и другие проекты, информация вброшена после сообщения о создании Ситуационно-оперативного центра и объединении нами усилий с рядом инициатив. Целью вброса является разобщение и деморализация беларусов.





- Не поддавайтесь на провокации, вместе мы победим.