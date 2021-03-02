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Беларусь теряет медиков рекордными темпами

02.03.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе 2021 г. отметилось максимальное количество кадров, которое на чистой основе покинуло учреждения здравоохранения.

Беларусь теряет медиков рекордными темпами
Негативные процессы ускорились еще в докороновирусном 2019 г., а в начале 2021 г. отток вырос вдвое по сравнению с 2020 г, пишет телеграм-канал Экономика


Почему это происходит, наглядно демонстрирует ситуация в РНПЦ детской онкологии и гематологии, о которой пишет Наша нива

По  данным издания, после событий лета-осени 2020 года, когда медики активно участвовали в протестах, как минимум 9 врачей этого учреждения подвергались репрессиям, а также была уволена предыдущий директор Натальи Конопли, которую коллеги описывают как «специалиста экспертного уровня, порядочного и хорошего человека».

Зато в качестве замдиректора прислали сотрудника КГБ - специалиста в вопросах... "противодействия терроризму". Как говорят, без комментариев.

Изданию также стало известно об уходе как минимум 6 из 27 онкологов-гематологов. Уволившиеся в основном потом эмигрируют, не имея возможности найти достойную их знаний и опыта работу в Беларуси.

В итоге тяжелыми больными детками занимаются врачи-интерны. Столь же безрадостная ситуация и в РНПЦ имени Александрова — взрослой онкологии в Боровлянах, откуда также увольняются и эмигрируют хорошие специалисты.

По всей видимости, такая ситуация сегодня и в любой другой беларуской клинике. То есть, высока вероятность того, что скоро лечить нас будет просто некому и умирать мы будем не от болезней, а от неправильно поставленных диагнозов и как следствие неправильного лечения - еще один печальный итог 26-летнего правления Лукашенко. 
 
 
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В январе 2021 г. отметилось максимальное количество кадров, которое на чистой основе покинуло учреждения здравоохранения.
 
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