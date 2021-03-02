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Президент предложил разместить российские самолеты для совместного дежурства

02.03.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Баз для авиации в Беларуси достаточно, лучше купить или построить новые самолеты для этого, сказал президент республики Александр Лукашенко.

Президент во вторник провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Он заявил, что пару недель назад самолеты НАТО вылетали на белорусскую границу.

"И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 – самолет новый – и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер вспомнил, как во время чемпионата мира по хоккею-2014  российские самолеты прилетели в республику для несения совместного дежурства. Притом участвовали летчики обеих стран. Этот опыт можно использовать и в дальнейшем, считает президент.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить? Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал он.

По словам Лукашенко, если авиация будет находиться в Беларуси, то к ней нужно просить и вооружение, притом "современное оружие должно быть".

Президент отметил, что Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. Он обратил внимание на российские передовые методики ведения боевых действий, которые белорусам нужно перенимать. Также следует совместно осваивать новейшее вооружение, добавил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Летать на них должны и россияне, и белорусы, чтобы отвечать на вызовы НАТО, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.
 
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