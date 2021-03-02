Президент предложил разместить российские самолеты для совместного дежурства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Баз для авиации в Беларуси достаточно, лучше купить или построить новые самолеты для этого, сказал президент республики Александр Лукашенко.

Президент во вторник провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Он заявил, что пару недель назад самолеты НАТО вылетали на белорусскую границу.

"И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 – самолет новый – и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер вспомнил, как во время чемпионата мира по хоккею-2014 российские самолеты прилетели в республику для несения совместного дежурства. Притом участвовали летчики обеих стран. Этот опыт можно использовать и в дальнейшем, считает президент.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить? Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал он.

По словам Лукашенко, если авиация будет находиться в Беларуси, то к ней нужно просить и вооружение, притом "современное оружие должно быть".

Президент отметил, что Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. Он обратил внимание на российские передовые методики ведения боевых действий, которые белорусам нужно перенимать. Также следует совместно осваивать новейшее вооружение, добавил Лукашенко.