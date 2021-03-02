Жителя Калинковичей будут судить за угрозу взрыва

Прокуратура Гомельской области изучила и направила в областной суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калинковичей, которому инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж.



Фото: прокуратура Гомельской области

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, фигурант, находясь у себя дома, при помощи компьютерной техники и программного оборудования на протяжении 2019-2020 годов размещал на официальных сайтах правоохранительных и местных исполнительных и распорядительных органов власти электронные сообщения, в которых угрожал взорвать социально значимые объекты и городскую инфраструктуру.

Кроме того, мужчина совершил иные преступления. Всего обвиняемому инкриминированы 19 эпизодов противоправной деятельности.