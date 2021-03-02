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Жителя Калинковичей будут судить за угрозу взрыва
Источник материала: Навiны
Прокуратура Гомельской области изучила и направила в областной суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калинковичей, которому инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж.
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Кроме того, мужчина совершил иные преступления. Всего обвиняемому инкриминированы 19 эпизодов противоправной деятельности.
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Прокуратура Гомельской области изучила и направила в областной суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калинковичей, которому инкриминированы угроза...
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