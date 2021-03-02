ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителя Калинковичей будут судить за угрозу взрыва

02.03.2021 16:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Прокуратура Гомельской области изучила и направила в областной суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калинковичей, которому инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж.

Жителя Калинковичей будут судить за угрозу взрыва
Фото: прокуратура Гомельской области

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, фигурант, находясь у себя дома, при помощи компьютерной техники и программного оборудования на протяжении 2019-2020 годов размещал на официальных сайтах правоохранительных и местных исполнительных и распорядительных органов власти электронные сообщения, в которых угрожал взорвать социально значимые объекты и городскую инфраструктуру.

Кроме того, мужчина совершил иные преступления. Всего обвиняемому инкриминированы 19 эпизодов противоправной деятельности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Гомельской области изучила и направила в областной суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Калинковичей, которому инкриминированы угроза...
 
Новости дня
Новости разные
 
Android всему голова. Обзор ТВ-приставки Blaupunkt B-Stream Box
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by