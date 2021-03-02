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Посмотрите, как собака снесла с ног хозяйку, увидев белку

02.03.2021 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сколько силы может быть в маленькой собаке? Достаточно, чтобы повалить хозяина на землю, когда на горизонте появляется белка. Камера наблюдения запечатлела женщину, которая вывела своего питомца на прогулку и оказалась на земле, когда четвероногий друг решил пуститься в погоню.

 
 
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