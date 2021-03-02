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Вас зовут на ночные показы в кинотеатр «Ракета» по случаю 8 Марта

02.03.2021 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 6 на 7 марта (с субботы на воскресенье) кинотеатр «Ракета» устраивает ночные показы под названием «Ох уж это 8 Марта!». В программе киноночи четыре фильма, и все — комедии: «Пара из будущего», «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Осторожно, Кенгуру!» и «Соседи сверху». Начало — в 23.30, стоимость одного билета — 25 рублей.


Фото: кадр из фильма «Пара из будущего»

Сеть «КиноМинска» предлагает в качестве подарка любимой пригласить ее в кино, и сразу на четыре фильма. Атмосферу будут задавать комедии (о каждой из них — ниже), а географически все будет происходить в кинотеатре «Ракета» (переулок Рабочий, 3, ст. м. «Пролетарская»). Так что же покажут?

«Пара из будущего»

Это история о недалеком будущем, а конкретно 2040-м году. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в этом самом будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: пара попадает в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Ведь молодые, они же будут сражаться за свою любовь.

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Сюжет фильма такой: Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.


«Осторожно, Кенгуру!»

Марк — музыкант, живущий в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим всевозможные неприятности. При этом Кенгуру помогает ему справиться с природной застенчивостью и в конечном итоге завоевать внимание любимой девушки и стать местным героем, раскрыв заговор строительной мафии.

«Соседи сверху»

Хулио и Ана больше 15 лет вместе. Между ними давно нет огня, только ежедневная перестрелка колкостями. Почти единственное, что их еще сближает, — обсуждение Сальвы и Лауры из квартиры этажом выше: что ни ночь, оттуда доносятся возмутительно страстные стоны. А однажды они заходят в гости с невероятным предложением. И жизнь всех четверых получает неожиданную встряску.

Киноночь «Ох уж это 8 Марта!»

Когда: в ночь с 6 на 7 марта. Начало — 23.30 6 марта
Где: кинотеатр «Ракета» (переулок Рабочий, 3, ст. м. «Пролетарская»)
Сколько: 25 рублей за один билет

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Теги: Минск
 
 
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В ночь с 6 на 7 марта (с субботы на воскресенье) кинотеатр «Ракета» устраивает ночные показы под названием «Ох уж это 8 Марта!». В программе киноночи четыре фильма, и...
 
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