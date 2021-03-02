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Это впечатляет. В российском городе подъезды превратились в ледяные пещеры

02.03.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В городе Печора (республика Коми) сразу несколько подъездов покрылись «ледяными сталактитами». Жильцы говорят, что такие наросты появляются из-за лопнувших батарей: пар идет вверх и замерзает, образовывая красивые рисунки.

— Зашла навестить знакомую на Западной, 47. Испытала настоящий шок. В каких условиях живут люди. Администрация, ау!  — цитирует автора фотографий syktyvkar.1istochnik.ru. Другие пользователи сети отмечают, что проблема для города  — не единичная. Такая же ситуация сложилась и в жилом доме на другой улице города.

Это впечатляет. В российском городе подъезды превратились в ледяные пещеры
Это впечатляет. В российском городе подъезды превратились в ледяные пещеры

«Что делать с этими чудесами света, непонятно, остается только фоткаться на их фоне и собирать лайки», — пишет телеграм-канал Baza.

 
 
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В городе Печора (республика Коми) сразу несколько подъездов покрылись «ледяными сталактитами». Жильцы говорят, что такие наросты появляются из-за лопнувших...
 
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