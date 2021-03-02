Это впечатляет. В российском городе подъезды превратились в ледяные пещеры

Источник материала: Onliner

В городе Печора (республика Коми) сразу несколько подъездов покрылись «ледяными сталактитами». Жильцы говорят, что такие наросты появляются из-за лопнувших батарей: пар идет вверх и замерзает, образовывая красивые рисунки.

— Зашла навестить знакомую на Западной, 47. Испытала настоящий шок. В каких условиях живут люди. Администрация, ау! — цитирует автора фотографий syktyvkar.1istochnik.ru. Другие пользователи сети отмечают, что проблема для города — не единичная. Такая же ситуация сложилась и в жилом доме на другой улице города.









«Что делать с этими чудесами света, непонятно, остается только фоткаться на их фоне и собирать лайки», — пишет телеграм-канал Baza.