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Это впечатляет. В российском городе подъезды превратились в ледяные пещеры
Источник материала: Onliner
В городе Печора (республика Коми) сразу несколько подъездов покрылись «ледяными сталактитами». Жильцы говорят, что такие наросты появляются из-за лопнувших батарей: пар идет вверх и замерзает, образовывая красивые рисунки.
— Зашла навестить знакомую на Западной, 47. Испытала настоящий шок. В каких условиях живут люди. Администрация, ау! —
«Что делать с этими чудесами света, непонятно, остается только фоткаться на их фоне и собирать лайки», — пишет телеграм-канал Baza.
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В городе Печора (республика Коми) сразу несколько подъездов покрылись «ледяными сталактитами». Жильцы говорят, что такие наросты появляются из-за лопнувших...
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